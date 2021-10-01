За словами медиків лідерами пластичних операцій є зменшення грудей та пластика носу.

В Україні щороку багато людей використовують послуги пластичної хірургії. Раніше вона користувалася популярністю в основному лише у публічних людей, а зараз до неї може вдатись ледь не кожен. Нині легко за надзвичайно короткий термін можна збільшити груди, забрати клаповухість і ненависні рубці, а процедура збільшення губ стала настільки доступною, як і чищення зубів.

Згідно з даними UBAME (Ради експертів естетичної медицини України), наразі в сфері естетичної медицини в Україні зайняті понад 80 тис. людей.

Так, практикуючий пластичний хірург та директор приватної хірургічної клініки Андрій Різник зі Львова розказав в інтерв'ю "Ділу", що щороку у стінах закладу проводять близько 700 операцій.

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Медик зазначає, що до кожної клініки з огляду на спеціалізацію і практикуючих хірургів звертаються різні клієнти: "Ми маємо сильного лора-пластичного хірурга. Тому 30% оперативної активності – це носи. Водночас кожен 4 є переробкою після інших колег. Наш ринопласт насамперед "засвітився" у Львові як людина, яка виправляла результати колег. Відповідно 75% носів – первинні, на решті вже хтось побував".

Віднедавна тенденції у пластиці грудей помітно змінились як в Україні, так і в світі. Збільшень стало менше, звернень за зменшенням і підтяжкою більше.

За словами Різника, топ-5 найбільш популярних пластичних операцій в Україні це:

пластика носу,

повіки - блефаропластика,

омолоджуюча хірургія лиця і шиї,

далі йдуть вушні раковини,

замикає топ-5 мамопластика у її найрізноманітніших варіаціях (підтяжка, зменшення, збільшення).

У чоловіків, за словами лікаря, пріоритети інші. Лідером є операції зі зменшення грудей, трохи відстає пластика вушних раковин.

Третє місце отримує ніс і перегородка. Йдеться тут не лише про естетику. Для деяких чоловіків важливо налагодити дихання, але не змінити зовнішність.

Передостанню позицію здобула ліпосакція (у жінок, до речі, ця операція менш популярна). І останнє місце лишається за блефаропластикою.

Нагадаємо, як писав УНІАН, на тлі активного поширення коронавірусної інфекції у сфері медицини були заборонені заходи, які не стосуються невідкладних заходів, пов’язаних зі станом здоров'я. Те саме стосувалося і пластичної хірургії. Наразі запроваджені раніше превентивні заходи поступово послаблюють свої позиції, і тому б'юті-індустрія починає працювати у стабільному режимі.

Пластична хірургія в Україні: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко