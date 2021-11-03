Користувачі мережі вже встигли обговорити її образ.

Народний депутат Юлія Тимошенко прийшла до Верховної Ради України в білій сукні, яка вже дуже нагадує медичний халат. Одягла вона її на чорну водолазку. Також вона зробила низький хвіст і одягла окуляри в темній оправі.

"Віднедавна в цьому шанованому суспільстві так часто доводиться апелювати до здорового глузду, що іноді ловиш себе на думці - людей у білих халатах тут точно не вистачає", - підписала фото Тимошенко.

"Дотепно", "Ви їх вилікуєте?", "Швидка політична допомога", "Стетоскоп так і проситься до цього вбрання", "Рольові ігри?", "Образ рятівниці", - пишуть користувачі мережі.

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Автор: Діана Могилєвич