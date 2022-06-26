Класичні босоніжки вже не такі актуальні. У моду входять нові форми і рішення.

Влітку 2022 року серед модних варіантів сезонного взуття з'явилися нові цікаві моделі. Наприклад, все частіше зустрічаються відкриті босоніжки з кришеним каблуком і квадратним масивним носком. Що ще актуально в найближчі 2 місяці - читайте в матеріалі УНІАН.

Каблук з вигином

Закрите і відкрите взуття на невеликому зігнутому каблуці - тренд сезону. І попри те, що подобається воно далеко не всім поціновувачам, багато його все ж прийняли завдяки модним колекціям. Чи затримається цей тренд надовго - поки невідомо.

Квадратний носок

Вічно актуальна класика подобається людям своїми плавними лініями і універсальними форами. Але сьогодні це поступово відходить на другий план, адже в тренди увірвався квадратний носок.

Він стає частиною як відкритої, так і закритого взуття. Попри те, що це може бути не завжди зручно, такий носок став трендом літа 2022.

Гладіатори

Повернення цієї моделі взуття в тренди можна вважати найнесподіванішим. Є варіанти як з закритим носком, так і з відкритим. Світові подіуми представили варіант босоніжок з масивною грубою дерев'яною підошвою і стрічками навколо щиколотки поверх колготок. Виглядає досить незвично.

Нагадаємо, названо шорти, які можна носити жінкам в будь-якому віці.

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