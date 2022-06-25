Це ідеальні моделі, якщо хочеться носити влітку мінімум одягу.

Шорти - найпопулярніший одяг влітку. У спеку хочеться відчувати себе комфортно, впевнено і стильно. УНІАН зібрав моделі, в яких жінка будь-якого віку зможе відчувати себе ідеально.

Джинсові подовжені

Якщо в гардеробі завалялися джинси, які вже набридли, а викинути шкода, вони з легкістю можуть перетворитися в актуальну річ - подовжені джинсові шорти. Такий вільний і комфортний одяг стане універсальним нарядом на кожен день і відмінно підійде до блуз, майок, футболок або топів.

Шкіряні подовжені

Якщо підібрати дану модель по фігурі, вона вигідно доповнить ваш образ. Найбільш актуальними залишаються чорні і кавові, однак для більш сміливих рішень можна використовувати і яскраві кольори - все, що знайдете в магазинах.

Такі шорти доповнять діловий образ. Під них можна носити майку або блузку, також до них ідеально підходить подовжений піджак вільного крою.

Бермуди класичні

Якщо шорти у вас асоціюються з коротким вульгарним нарядом виключно для молоденьких дівчат, то дана модель вас в цьому переконає. Це подовжена модель з костюмної тканини або шкіри. Вона стає відмінним доповненням будь-якого гардероба і прекрасно впишеться в офіційно-діловий стиль.

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