1 травня в Нью-Йорку відбувся благодійний бал Met Gala 2023. На нього зібралися близько 400 світових знаменитостей, серед яких - Дженна Ортега, яка зіграла Венздей Аддамс в серіалі "Венздей".
Перед пресою вона з'явилася в чорній сукні, що складається з корсета і короткої пишної спідниці. Доповнив образ Ортеги довгий чорний шлейф і короткий піджак з довгими рукавами. Вбрання зверху було прикрашене масивними золотими ланцюгами.
Дженна також одягла прозорі чорні гольфи і взула чорно-білі черевики на масивній високій платформі.
Реакція соцмереж
- "Має вигляд представниці королівської сім'ї!"
- "Вона завжди справляє враження!"
- "Дуже хороший наряд і в тему! Здається, саме Дженна була найкращою на цьому вечорі"
Про Met Gala
Вечір моди проводиться щорічно в перший понеділок травня починаючи з 1948 року. Спочатку його задумали як привід, щоб зібрати кошти для недавно заснованого Інституту костюма - тоді вхідні квитки продавали по 50 доларів. Сьогодні цінник на вхідний квиток склав 50 тисяч доларів.
Цього року захід був присвячений одному з найбільших світових кутюр'є Карлу Лагерфельду - вечір отримав назву "Карл Лагерфельд: Лінія краси". Гостей просили одягнутися "в стилі Карла".
Раніше УНІАН писав про 10 суконь, які викликали фурор на Met Gala 2023, а також про десять чоловічих нарядів, які не залишилися непоміченими на Met Gala 2023.