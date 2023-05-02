Благодійний бал відбувся, як і заведено, в перший понеділок травня.

1 травня в Нью-Йорку відбувся благодійний бал Met Gala 2023. На нього зібралися близько 400 світових знаменитостей, серед яких - Дженна Ортега, яка зіграла Венздей Аддамс в серіалі "Венздей".

Перед пресою вона з'явилася в чорній сукні, що складається з корсета і короткої пишної спідниці. Доповнив образ Ортеги довгий чорний шлейф і короткий піджак з довгими рукавами. Вбрання зверху було прикрашене масивними золотими ланцюгами.

Дженна також одягла прозорі чорні гольфи і взула чорно-білі черевики на масивній високій платформі.

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"Має вигляд представниці королівської сім'ї!"

"Вона завжди справляє враження!"

"Дуже хороший наряд і в тему! Здається, саме Дженна була найкращою на цьому вечорі"

Про Met Gala

Вечір моди проводиться щорічно в перший понеділок травня починаючи з 1948 року. Спочатку його задумали як привід, щоб зібрати кошти для недавно заснованого Інституту костюма - тоді вхідні квитки продавали по 50 доларів. Сьогодні цінник на вхідний квиток склав 50 тисяч доларів.

Цього року захід був присвячений одному з найбільших світових кутюр'є Карлу Лагерфельду - вечір отримав назву "Карл Лагерфельд: Лінія краси". Гостей просили одягнутися "в стилі Карла".

Раніше УНІАН писав про 10 суконь, які викликали фурор на Met Gala 2023, а також про десять чоловічих нарядів, які не залишилися непоміченими на Met Gala 2023.

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