10 зірок влаштували "підпал" своїми нарядами на Met Gala 2023 / фото instagram.com/metgalaofficial

1 травня в Нью-Йорку відбувся щорічний благодійний бал Met Gala. Тема цього року - "Карл Лагерфельд: Лінія краси". Саме тому всіх гостей попросили одягнутися "в стилі легендарного дизайнера".

Зазначимо, Карл Отто Лагерфельд - німецький модельєр, який прославився на весь світ. Він практично аж до своєї смерті очолював італійський будинок моди Fendi і французький бренд Chanel.

Ведучими заходу стали Пенелопа Крус, Мікаела Коель, Роджер Федерер, Дуаліпа та Анна Вінтур.

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Всього на Met Gala 2023 прийшло близько 400 гостей. Варто відзначити, що в цьому році цінник на квиток склав 50 тисяч доларів (майже 2 мільйони гривень), а ціна на столик стартувала з 300 тисяч доларів (11 мільйонів гривень). 

Серед відомих жінок на Met Gala-2023 - американська співачка Жанель Моне, Ріанна, Енн Гетевей та інші. Показуємо 10 розкішних нарядів, які викликали справжній фурор на червоній доріжці.

Рейчел Сміт 

Рейчел Сміт / фото instagram.com/metgalaofficial

Жанель Моне 

Жанель Моне / фото instagram.com/metgalaofficial
Жанель Моне / фото instagram.com/metgalaofficial

Алія Бхатт

Алія Бхатт / фото instagram.com/metgalaofficial

Міранда Керр

Міранда Керр / фото instagram.com/metgalaofficial

Ріанна

Ріанна / фото instagram.com/metgalaofficial

Медлін Клайн

Медлін Клайн / фото instagram.com/metgalaofficial

Яра Шахіді

Яра Шахіді / фото instagram.com/metgalaofficial

Тейяна Тейлор

Тейяна Тейлор / фото instagram.com/metgalaofficial

Ейва Макс

Ейва Макс / фото instagram.com/metgalaofficial

Енн Гетевей 

Енн Гетевей / фото instagram.com/metgalaofficial

Про Met Gala

Вечір моди Met Gala вперше провели в 1948 році. Його заснувала модна публіцистка Елінор Ламберт для того, щоб зібрати кошти для нещодавно відкритий Інститут костюма і відзначити відкриття його щорічної виставки.

Перший захід було організовано у форматі світського обіду, на який продавали квитки. Сьогодні Met Gala - це світський вечір, який щорічно проводиться в перший понеділок травня із залученням знаменитостей.

Нагадаємо, названо наймоднішу зачіска літа 2023.

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