На благодійний Met Gala, присвячений Карлу Лагерфельду, прийшли близько 400 гостей. Цінник на вхідний квиток склав 50 тисяч доларів.

1 травня в Нью-Йорку відбувся щорічний благодійний бал Met Gala. Тема цього року - "Карл Лагерфельд: Лінія краси". Саме тому всіх гостей попросили одягнутися "в стилі легендарного дизайнера".

Зазначимо, Карл Отто Лагерфельд - німецький модельєр, який прославився на весь світ. Він практично аж до своєї смерті очолював італійський будинок моди Fendi і французький бренд Chanel.

Ведучими заходу стали Пенелопа Крус, Мікаела Коель, Роджер Федерер, Дуаліпа та Анна Вінтур.

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Всього на Met Gala 2023 прийшло близько 400 гостей. Варто відзначити, що в цьому році цінник на квиток склав 50 тисяч доларів (майже 2 мільйони гривень), а ціна на столик стартувала з 300 тисяч доларів (11 мільйонів гривень).

Серед відомих жінок на Met Gala-2023 - американська співачка Жанель Моне, Ріанна, Енн Гетевей та інші. Показуємо 10 розкішних нарядів, які викликали справжній фурор на червоній доріжці.

Рейчел Сміт

Жанель Моне

Алія Бхатт

Міранда Керр

Ріанна

Медлін Клайн

Яра Шахіді

Тейяна Тейлор

Ейва Макс

Енн Гетевей

Про Met Gala

Вечір моди Met Gala вперше провели в 1948 році. Його заснувала модна публіцистка Елінор Ламберт для того, щоб зібрати кошти для нещодавно відкритий Інститут костюма і відзначити відкриття його щорічної виставки.

Перший захід було організовано у форматі світського обіду, на який продавали квитки. Сьогодні Met Gala - це світський вечір, який щорічно проводиться в перший понеділок травня із залученням знаменитостей.

Нагадаємо, названо наймоднішу зачіска літа 2023.

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