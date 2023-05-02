Чоловіки на благодійному балу дивували своїми нарядами.

1 травня в Метрополітен-музеї в Нью-Йорку відбувся щорічний благодійний бал Met Gala 2023. Раніше ми вже писали про десять розкішних жіночих нарядів, а тепер розповідаємо про костюми, які обрали для себе чоловіки. Запевняємо, тут є на що подивитися.

Наприклад, американський актор Харві Гільєн вийшов на червону доріжку в гламурному рожевому фраку, модель Олтон Мейсон здивував "весільним" напівпрозорим комбінезоном і фатою, а оскароносний Джаред Лето з'явився перед публікою в костюмі гігантського кота.

Зазначимо, благодійний бал Met Gala 2023 присвячений іменитому модельєру Карлу Лагерфельду, який прославився на весь світ, співпрацюючи з відомими брендами Chanel і Fendi. Саме тому гостей попросили одягнутися "в стилі Карла": той любив класику, стриманість, помірну розкіш, а також орієнтувався на базові кольори в одязі - чорний і білий.

Відео дня

Харві Гіллен

Леон Лай І

Сіму Лю

Олтон Мейсон

Шон Комбс

Конан Грей

Lil Nas X

Джексон Ван

Дерек Бласберг

Джаред Лето

Вбрання Джареда також пов'язане з Лагерфельдом, адже у того за життя була улюблена кішка Шупетт, яка "успадкувала" велику суму грошей від свого власника після його смерті в 2019 році.

Кішка зараз живе з екс-домробітницею Карла Франсуазою Какот. Саме Какот і стала розпоряджатися грошима, які модельєр заповідав кішці.

Нагадаємо, названо наймоднішу зачіску літа 2023.

Вас також можуть зацікавити новини: