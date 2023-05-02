1 травня в Метрополітен-музеї в Нью-Йорку відбувся щорічний благодійний бал Met Gala 2023. Раніше ми вже писали про десять розкішних жіночих нарядів, а тепер розповідаємо про костюми, які обрали для себе чоловіки. Запевняємо, тут є на що подивитися.
Наприклад, американський актор Харві Гільєн вийшов на червону доріжку в гламурному рожевому фраку, модель Олтон Мейсон здивував "весільним" напівпрозорим комбінезоном і фатою, а оскароносний Джаред Лето з'явився перед публікою в костюмі гігантського кота.
Зазначимо, благодійний бал Met Gala 2023 присвячений іменитому модельєру Карлу Лагерфельду, який прославився на весь світ, співпрацюючи з відомими брендами Chanel і Fendi. Саме тому гостей попросили одягнутися "в стилі Карла": той любив класику, стриманість, помірну розкіш, а також орієнтувався на базові кольори в одязі - чорний і білий.
Харві Гіллен
Леон Лай І
Сіму Лю
Олтон Мейсон
Шон Комбс
Конан Грей
Lil Nas X
Джексон Ван
Дерек Бласберг
Джаред Лето
Вбрання Джареда також пов'язане з Лагерфельдом, адже у того за життя була улюблена кішка Шупетт, яка "успадкувала" велику суму грошей від свого власника після його смерті в 2019 році.
Кішка зараз живе з екс-домробітницею Карла Франсуазою Какот. Саме Какот і стала розпоряджатися грошима, які модельєр заповідав кішці.
Нагадаємо, названо наймоднішу зачіску літа 2023.