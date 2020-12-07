Холоди негативно впливають на шкіру голови і на волосся.

Волосся страждає від перепадів температури. Тому взимку обов'язково потрібно носити шапку.

Про це розповіла трихолог Лариса Пономаренко в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН.

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За словами фахівця, взимку страждають і саме волосся, і шкіра голови. Відбувається спазм судин шкіри голови, що може викликати випадання волосся. Саме волосся може стати сухим і ламким. Взимку потрібно не тільки носити головний убір, але і ховати волосся.

Це пов'язано з вологістю, високою і низькою температурою. Все це негативно впливає на волосся.

"Нашому волоссю обов'язково потрібен захист маслами, які обволікають і захищають його від втрати вологи. При цьому ні в якому разі не можна використовувати кокосове масло, яке зараз масово рекламують. Особливо його не можна наносити на сухе волосся. Хіба що в гідролізованій формі", - додала Пономаренко.

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Автор: Діана Могилєвич