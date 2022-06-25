Біле поло, футболка або майка - універсальний елемент гардеробу.

Біла футболка-must have в гардеробі кожної людини. Її можна одягти під класичний піджак, джинси, шорти, зробити з неї укорочену футболку, обіграти в комбінації з сарафаном. Ідей - мільйон! УНІАН розповідає з чим можна носити білу футболку, щоб виглядати цікаво і стильно.

Спідниця міді

Непоганий літній варіант: підв'язати футболку на вузол на рівні талії (або купити вже укорочену модель) і носити з легкою квітчастою спідницею міді з вирізом. Виглядає даний образ цілісно і стильно. Роблячи акцент на фігурі, він візуально витягує зріст.

Спідниця міні

Це рішення для сміливих! Шкіряна спідниця підкреслить фігуру і стегна. Такий, здавалося б, простий образ з двох базових речей на ділі виглядає дуже стильно і зі смаком.

Джинси і сорочка

Можна надягати білу футболку під джинси і сорочку. При цьому кольори можна між собою поєднувати, використовуючи не тільки білий.

Шкіряні штани

Влітку може бути не завжди доречно, оскільки в таких штанях цілком може бути жарко. Цей образ підходить абсолютно всім, і стане відмінним вибором на прогулянку, на ділову зустріч, на роботу або в подорож.

Доповніть аксесуарами і обов'язково підкреслите своє почуття стилю.

Широкі штани

Влітку 2022 року широкі штани стали одним з найпопулярніших елементів гардероба. Модниці вже давно відійшли від нудних базових кольорів і підсіли на яскраві штани з широкими смужками. За рахунок вільного крою вони ідеально сідають на будь-яку фігуру, вміло приховуючи недоліки. Одна в них проблема - складно підібрати відповідний за кольором і фасоном верх. Тут допоможе базова біла футболка. Виглядає стильно і цікаво!

Нагадаємо, названо шорти, які можна носити жінкам в будь-якому віці.

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