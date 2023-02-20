20 лютого до Києва прибув президент США Джо Байден. Він зустрівся з Володимиром та Оленою Зеленськими. Ця подія стала найбільш обговорюваною в понеділок.
Для важливої зустрічі перша леді обрала коротке пальто оверсайз чорного кольору, гольф під горло і чорні класичні брюки із завищеною талією. Пальто на комірі прикрашене масивною брошкою. Зеленська зібрала волосся ззаду в пучок, а на обличчя нанесла світлий натуральний макіяж.
Володимир Зеленський позував у штанах кольору хакі та чорному світшоті з гербом України.
Джо Байден з'явився на публіці в класичному костюмі синього кольору і білій сорочці. Образ для візиту в Україну він доповнив елегантною смугастою краваткою в колір прапору нашої країни.
Зазначимо, Олену Зеленську вважають наймоднішою першою леді України. Чи не кожен її образ на важливому заході викликає бурхливі обговорення. Дружина Зеленського зізналася - в підборі одягу спирається на власний смак, а також на поради стиліста, який у них з чоловіком один на двох. До слова, оплачує стиліста відоме подружжя з особистої кишені. Тут можна подивитися топ найстильніших образів Олени Зеленської за останній час.
Нагадаємо, Зеленська з'явилася на форумі в Давосі у вишиванці за 4 тисячі гривень.