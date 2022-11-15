У мережі відзначили, що президент намагається бути ближче до народу.

З початком повномасштабної війни гардероб президента України Володимира Зеленського значно змінився. Зараз він ходить в основному в футболці кольору хакі, штанях в стилі мілітарі і куртці за 237 доларів.

Саме в такому одязі він відвідав багатостраждальний Херсон, який Збройні сили України звільнили від російських окупантів 11 листопада.

Відомо, що куртку, яка була на главі нашої держави, виробив український бренд М-Тас, а її вартість сягає 8 тисяч гривень.

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Раніше Зеленського помічали у футболках брендів 5.11, Hallyard, 281.z, їхня вартість в середньому 400-600 гривень.

Що стосується взуття президента, то воно теж недороге. Так, користувачі мережі звернули увагу, що він раніше відвідав Бучу в кросівках Saucony за 50 доларів.

Реакція мережі на образ Володимира Зеленського

"Ви знаєте, наскільки зараз популярні зелена кофта і штани Зеленського? Я думаю, що кожен чоловік у США має такий набір. Я навіть бачив, як політики намагаються скопіювати його. Зеленський - ікона, без дизайнерських багатеньких модних штанів. Герой з серцем"

"У мене такий же набір, як у Зеленського"

"Курточка симпатична"

"Він ближче до народу, ніж будь-який інший президент"

Нагадаємо, раніше президент країни-окупанта Володимир Путін виступив перед росіянами в брендовій куртці за 1,5 мільйона рублів.

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