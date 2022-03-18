Поки росіяни влаштовують голодні бунти, їхній президент не шкодує грошей на брендовий одяг.

Президент країни-окупанта Володимир Путін виступив перед росіянами у брендовій куртці за 1,5 мільйона рублів.

На цю деталь звернула увагу низка Telegram-каналів.

У брендовій куртці російський диктатор з'явився на концерті з нагоди річниці анексії українського Криму та на підтримку війни в Україні.

Навіть ті факти, що РФ знаходиться на межі дефолту, а люди влаштовують битви за цукор, не завадили російському гаранту вийти до людей у куртці свого улюбленого бренду Loro Piana вартістю майже півтора мільйона рублів (близько 12 тисяч доларів).

Вас також можуть зацікавити новини: