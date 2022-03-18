Путін "вигуляв" куртку за 1,5 млн рублів / фото REUTERS
Президент країни-окупанта Володимир Путін виступив перед росіянами у брендовій куртці за 1,5 мільйона рублів.
На цю деталь звернула увагу низка Telegram-каналів.
У брендовій куртці російський диктатор з'явився на концерті з нагоди річниці анексії українського Криму та на підтримку війни в Україні.
Навіть ті факти, що РФ знаходиться на межі дефолту, а люди влаштовують битви за цукор, не завадили російському гаранту вийти до людей у куртці свого улюбленого бренду Loro Piana вартістю майже півтора мільйона рублів (близько 12 тисяч доларів).
Це улюблений бренд Путіна / скриншот