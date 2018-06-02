Фанати ФК «Львів» стали на захист улюбленої команди (фоторепортаж)

23 лютого фанати футбольного клубу «Львів» провели акцію на підтримку своєї команди перед Львівською міською радою, скандуючи фанатські гасла і розгорнувши банер «Нам потрібен Львів».



«Мета акції – зберегти футбольний клуб «Львів». Він нам потрібен, ми хочемо, щоб він існував і процвітав. Нам не потрібно, щоб він зникав з футбольної карти України. Ми будемо з тим клубом до кінця, тому що ми віддані фанати тільки цього клубу. Нам не важливо, де команда буде грати – у першій, другій чи обласній лізі, нам головне, щоб команда існувала», - сказав фанат ФК «Львів», який представився, як «Джав».

Фанати розповіли, що зібралися біля міської ради аби сказати, щоб «вона набагато більше посприяла тому, щоб допомогли ФК «Львів».



«Головне, щоб якомога більше було простої підтримки, щоб ФК «Львів» грав у Львові – це може бути стадіон СКА, це може бути стадіон «Сокіл». Нам потрібна їхня підтримка, щоб усе було узгоджено з футбольним клубом «Львів». Нас є мало, але ми хочемо бути у Львові. Нам не потрібен Добромиль, Щасливе, нам потрібен тільки Львів», - заявив представникам ЗМІ «Джав».



Також «Джав» зазначив, що фанати збираються допомогти своїй команді у пошуку спонсорів і готові самі підтримувати ФК «Львів» фінансово. Також він вказав на те, що фанати не хочуть об’єднання команди з іншим футбольним клубом Львівщини.



Нещодавно президент ФК «Львів» Юрій Кіндзерський заявив, що вже невдовзі команда може зникнути з футбольної карти України, оскільки клуб не може знайти спонсорів.

«Я собі поставив таке завдання: «Львів». Якщо в понеділок чи у вівторок не буде жодних конкретних зрушень з боку фірм і людей, які цікавляться футболом, то я розпочну процедуру зняття футбольного клубу», - зазначив Юрій Кіндзерський у коментарі для офіційного сайту ФК «Львів».