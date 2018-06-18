«День ресторатора» у Львові (фоторепортаж)

У Львові відзначили «День ресторатора». У межах заходу відбувся кулінарний майстер-клас за мотивами кухні турецьких сулатанів «Смачний Стамбул».



Ведучою дійства була Ольга Тихонова – представник Міжнародної асоціації професіоналів в області кулінарії (IACP) та Міжнародної асоціації кулінарного туризму і руху Slow Food International.



На уроці в майстрині вчилися секретів турецької кулінарії молоді ресторатори з Дніпропетровська, Києва та Львова, а також журналісти місцевих ЗМІ за три години приготували дванадцять різних страв.



Кулінарне шоу відбулося у ресторані «Тарон».



«День ресторатора» цього року проводиться у Львові вперше. В останні дні лютого у місті відбудеться засідання Клубу Рестораторів, який об’єднав відомих рестораторів України.



Ольга Тихонова – автор проекту «Смачний Стамбул». Після двох років вивчення Стамбула та його кухні, вона створила проект, що максимально представляє гостям смаки, аромати та історію міста.



Свою фундаментальну кулінарну освіту Ольга здобула на кухнях ресторанів Росії, України, Італії, Німеччини, Скандинавії, Балкан, Індії, Киргизстану, Марокко та Туреччини, де вона жила, працювала, подорожувала. Ольга Тихонова отримала диплом магістра міжнародного бізнесу престижної скандинавської бізнес-школи, працювала консультантом зі стратегії в провідній міжнародній консалтинговій фірмі Monitor Group. Зараз живе і працює в Стамбулі.