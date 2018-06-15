Народний дім в Перемишлі передали українській громаді (фоторепортаж)
21 березня у Перемишлі (Республіка Польща) урочисто підписали та передали Акт власності «Народного дому» українській громаді.
21 березня у Перемишлі (Республіка Польща) урочисто підписали та передали Акт власності «Народного дому» українській громаді.
Участь в урочистостях взяв голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк, президент Світового конгресу українців Євген Чолій, директор департаменту української діаспори, культурної та гуманітарної співпраці МЗС України Володимир Яценеківський, Посол України в РП Маркіян Мальський, секретар стану Міністерства внутрішніх справ РП Томаш Семоняк, голова Львівської обласної ради Олег Панькевич.
Михайло Цимбалюк під час урочистостей заявив, що на ремонт «Народного дому» потрібно 3 млн злотих. «Україна, як держава, братиме участь у фінансуванні реставраційних робіт будівлі «Народного дому». Думаю, що це будуть кошти державного бюджету. Львівщина також долучиться, це мають бути кошти громадських організацій. Ми відкриємо благодійний рахунок, куди надходитимуть кошти для ремонту «Народного дому»», – відзначив М. Цимбалюк.
Окрім цього, голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк передав «Народному дому» в Перемишлі, який відтепер належить українській громаді, 100 книг львівських видавництв.
Народний дім в Перемишлі
Передача книг від влади Львівщини
Виступ М.Цимбалюка в Народному домі
Святковий концерт
Президент міста Перемишля Роберт Хома передає Акт власності голові відділу Товариства українців у Перемишлі Марії Туцькій
Посол України в Польщі Маркіян Мальський передав портрет Т.Шевченка президенту Товариства українців у Перемишлі Петру Тимі
Фото Ігоря Сенкальського