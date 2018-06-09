У Львові висадили 100 сакур (Фоторепортаж)

Сьогодні, 2 квітня, в парку ім. Папи Римського Івана Павла ІІ у Львові, голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк, міський голова Львова Андрій Садовий висадили 100 саджанців японської сакури, які напередодні подарував львів’янам міністр МНС України Віктор Балога, щоб вшанувати таким чином постраждалих внаслідок цунамі та вибуху на атомній станції мешканців Японії.

«Японському народові зараз перш за все потрібна моральна підтримка. Ми також напередодні висадили разом з В. Балогою сажанці калини та сакури, щоб таким чином вшанувати 25-річницю трагедії в Чорнобилі. Незабаром на цьому місці ми висадимо ще дерева калини та сакури. Ми закликаємо всіх львів’ян долочутися до вшанування цих трагедій і посадити дерево», – наголосив М. Цимбалюк.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня 2011 року на північному сході Японії стався землетрус магнітудою 9,0. Його епіцентр розташовувався за 373 кілометри на північний схід від Токіо, осередок залягав на глибині 24 км. Незабаром в тому само районі сталося ще кілька потужних підземних поштовхів. Магнітуда найсильнішого афтершоку склала 7,1. За землетрусом послідувало цунамі, висота хвиль у найближчих до осередку районах досягала десяти метрів.

За даними влади Японії, прямий збиток від землетрусу оцінюється в суму від 16 до 25 трильйонів ієн (від 200 до 312 мільярдів доларів).

За останніми даними, потужний землетрус і цунамі, стали причиною загибелі 11 тис. 800 осіб. За оцінками поліції, кількість зниклих зараз становить 15 тис. 540 осіб.

Землетруси привели до аварій і збоїв у роботі на низки японських АЕС.

Фото Євген КРАВС та Ігор СЕНКАЛЬСЬКИЙ