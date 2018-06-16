У Львові все спокійно

Такий банальний і навіть тривіальний заголовок чи не найліпше відбиває очікування більшості жителів Львова, яким зовсім не хотілося, щоби їхнє місто знову стало ареною для вуличних заворушень, як це було 9 травня, а відтак і лихої слави на весь світ.

Уже зараз можна написати, що 22 червня у Львові пройшло без ексцесів, а саме так, як планувалося - як день пам`яті і скорботи за жертвами Другої світової війни, без бійок і провокацій на ідеологічному ґрунті. Провокації та сутички, що їх прогнозували після подій 9 травня цього року, на щастя залишилися прогнозами.

Очікувані радикально налаштовані прорадянські євреї так і не доїхали до Львова, хоча ще 21 червня їх представник обіцяв, що вони з`являться у Львові попри рішення будь-якого суду та ще й у бронежилетах і шоломах, аби витримати навалу “оголтєлих націоналістов”. Замість них на Пагорбі слави з`явився одесит явно правих поглядів у футболці з написом “Одесса мама”. Його спочатку сприйняли саме за одного з тих очікуваних євреїв-антифашистів, однак непорозуміння швидко “розсмокталося”.

Щоправда, частині журналістів та міліціонерів від цього дуже смішно не було, бо представники ЗМІ прибули на Пагорб слави під четверту годину ранку, а там уже були міліціонери, однак не було ніяких євреїв, ні яких інших антифашистів.

А от зранку в околицях Пагорба слави та Марсового поля аж роїлося від міліціонерів. Від вулиці Мечнікова до Пасічної було щонайменше 60 міліціонерів у формі, а біля самого Пагорба було видно ще із сотню працівників міліції. Про серйозність ситуації свідчило й те, що до Львова прибув радник міністра внутрішніх справ по західних областях Олег Сало.

Крім нього та керівництва міліції приїхали практично також керівники УСБУ у Львівській області та обласної прокуратури. З настрою силовиків було видно, що цього разу дано чітку вказівку не допускати провокацій і викорінювати їх на пні.

Повеселив журналістів перший секретар обкому КПУ Михайло Стула, який розповів про те, що комуністи не проводять ніяких масових акцій, однак запустили в центрі Львова червоний прапор на повітряних кульках. Він не сказав, де саме це сталося, лише потім журналісти отримали відео з мобільного телефона, де видно, як чоловік запускає кульки з прапором, однак зовсім не видно, що це відбувається у Львові.

Також надивовижу спокійно були налаштовані й свободівці. Вони, за словами депутата міської ради Львова Руслана Кошулинського, прийшли проконтролювати виконання рішення суду про заборону масових акцій і могли діяти лише в тому випадку, якби бачили правопорушення і не бачили реакції на нього з боку міліції. А оскільки до могил червоноармійців підходили хіба поодинокі люди та клали квіти, то й мови про якісь правопорушення не було.

Водночас пройшли й заходи за участі керівництва Львова та області - у "Тюрмі на Лонцького", на Цитаделі та місцях масових розстрілів в часи Другої світової війни. У місті вивісили траурні чорні прапори на знак дня жалоби, а державні стяги також перев`язали чорними стрічками. Ці заходи були об`єднані молитвою за загиблими та вбитими, адже за п`ять років війни у Львові та області було позбавлено життя мільйони людей як у боях, так і під час масових розстрілів чи каральних акцій.

Залишається сподіватися, що відсутність провокацій та сутичок цього дня є результатом добре вивченого уроку 9 травня для всіх - від державної влади до радикальних молодиків у масках. З іншого боку не можна не підкреслити, що серйозна підготовка до цього дня та відповідні акценти у заходах дали свої не менші результати.

Львівський портал