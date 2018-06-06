Вірастюк на Львівщині провів козацькі забави

У Львівській області 30-31 липня відбувся І Всеукраїнський козацький фестиваль “Богданові звитяги”. Він присвячений переможній битві військ Богдана Хмельницького під Городком.

Однак, у зв’язку з трагічними подіями на шахтах Луганщини та Донеччини святкова концертна програма була максимально урізана, проте відбулися змагання козацьких дружин області.

У фіналі український стронґмен Василь Вірастюк, володар титулу “Найсильніша людина світу”, був головним суддею. Переможцем в сумі вправ (метання довбни, переміщення «Горбатого Запорожця», лазання на швидкість на стовп, підійманні 53-кілограмової колоди, козацькій естафеті та перетягуванні линви) стали місцеві богатирі, другі - козаки з спортивного товариства «Колос», третє місце виборола команда міста Турка.

Фото Євгена КРАВСА