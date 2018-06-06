Виші Львова оприлюднили рейтингові списки вступників

Приймальні комісії львівських навчальних закладів оприлюднили рейтингові списки абітурієнтів, які рекомендовані для навчання.

Нагадаємо, рейтинговий список – це список всіх абітурієнтів, які подали документи до вищого навчального закладу, із зазначенням рейтингового бала та рейтингового місця кожного абітурієнта. Такий списки будуть сформовані у кожному з вузів та за кожною спеціальністю.

ЛНУ імені Івана Франка – список

Національний університет "Львівська політехніка"- список

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького – список

Національний лісотехнічний університет України – список

Львівський національний аграрний університет – список

Львівська національна академія ветеринарної медецини та біотехнологій імені С. 3. Ґжицького – список

Львівська національна академія мистецтв – список

Українська академія друкарства – список

Після оприлюднення списків, абітурієнти до 5-го серпня включно, матимуть можливість подати оригінали документів до того вузу де вони рекомендовані до зарахування.

6 серпня рейтингові списки мають оновитися, з них будуть виключені особи, які не подали, в період з 1 по 5 серпня, оригінали документів до вузу. Відповідно їх місця займуть абітурієнти, які знаходились нижче у списку та сформується другий рейтинговий список з усіх спеціальностей в усіх вузах України.

Ті абітурієнти, які з’явились у другому рейтинговому списку, матимуть два дні (6 та 7 серпня) для того, щоб подати оригінали документів до приймальної комісії навчального закладу.

8 серпня, всі вузи України мають втретє оприлюднити рейтингові списки ("третя хвиля"), знову виключивши з нього абітурієнтів, які не подали оригінали своїх документів протягом 6 та 7 серпня. У результаті до нового рейтингового списку знову мають увійти абітурієнти, які знаходились нижче за списком. Якщо такі абітурієнти з’являться у списку, у них також буде 2 дні (8 та 9 серпня) для того щоби подати оригінали документів.

10 серпня вузи мають видати накази про зарахування абітурієнтів на бюджетну форму навчання.

Вголос