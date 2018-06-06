Виші Львова оприлюднили рейтингові списки вступників
Приймальні комісії львівських навчальних закладів оприлюднили рейтингові списки абітурієнтів, які рекомендовані для навчання. Списки
Приймальні комісії львівських навчальних закладів оприлюднили рейтингові списки абітурієнтів, які рекомендовані для навчання.
Нагадаємо, рейтинговий список – це список всіх абітурієнтів, які подали документи до вищого навчального закладу, із зазначенням рейтингового бала та рейтингового місця кожного абітурієнта. Такий списки будуть сформовані у кожному з вузів та за кожною спеціальністю.
ЛНУ імені Івана Франка – список
Національний університет "Львівська політехніка"- список
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького – список
Національний лісотехнічний університет України – список
Львівський національний аграрний університет – список
Львівська національна академія ветеринарної медецини та біотехнологій імені С. 3. Ґжицького – список
Львівська національна академія мистецтв – список
Українська академія друкарства – список
Після оприлюднення списків, абітурієнти до 5-го серпня включно, матимуть можливість подати оригінали документів до того вузу де вони рекомендовані до зарахування.
6 серпня рейтингові списки мають оновитися, з них будуть виключені особи, які не подали, в період з 1 по 5 серпня, оригінали документів до вузу. Відповідно їх місця займуть абітурієнти, які знаходились нижче у списку та сформується другий рейтинговий список з усіх спеціальностей в усіх вузах України.
Ті абітурієнти, які з’явились у другому рейтинговому списку, матимуть два дні (6 та 7 серпня) для того, щоб подати оригінали документів до приймальної комісії навчального закладу.
8 серпня, всі вузи України мають втретє оприлюднити рейтингові списки ("третя хвиля"), знову виключивши з нього абітурієнтів, які не подали оригінали своїх документів протягом 6 та 7 серпня. У результаті до нового рейтингового списку знову мають увійти абітурієнти, які знаходились нижче за списком. Якщо такі абітурієнти з’являться у списку, у них також буде 2 дні (8 та 9 серпня) для того щоби подати оригінали документів.
10 серпня вузи мають видати накази про зарахування абітурієнтів на бюджетну форму навчання.