Як у Львові барменів готують до Євро-2012

10 серпня у Львові відбулася Пивна олімпіада, мета якої є підвищення рівня обслуговування персоналу до міжнародних стандартів в межах підготовки до проведення в місті матчів чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

На запрошення Галицької школи гостинності до Львова прибув відомий австрійський пивовар з міста Зальцбурга Людвіг Якс, який провів тренінг молодим львівським барменам та очолив суддівське журі з виявлення переможців спеціальних вправ – правильного розливу пива. У теоретичних та практичних навчаннях та змаганнях прийняло участь 19 представників львівських барів, ресторанів та кафе.

На теоретичній частині відвідувачі ознайомилися з історією пива, основами пивоваріння та умовами його зберігання. Крім того, вони дізналися про те, який вид пива підходить до яких страв, який вплив воно має на людей та світову економіку. Практична частина була у вигляді змагання серед гостей з правильного розливу пива.

Переможцем Пивної олімпіади став працівник львівського пивного закладу «Кумпель» - Андрій Смірнов, другий та третій призери, репрезентанти Львівької Гільдії рестораторів Ярослав Карачевський та Степан Маринюк.

Заплановано, що окрім Львова захід також проведуть і в інших приймаючих Євро-2012 містах України.

Фото Євгена КРАВСА