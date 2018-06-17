Чому представники Януковича не втримуються у Львові

Губернатор Львівщини назвав своїх опонентів негідниками…Львівські депутати проголосували за недовіру йому, щоправда, 2/3 голосів не добрали… Раніше в кріслах обласних начальників не втрималися Горбаль, Цимбалюк…

Львівщина впевнено може претендувати на лідерство у загальнодержавному рейтингу „найбільше губернаторів за найкоротший термін”. З 2010 року в кріслі головного керманича Львівщини побувало три господарі. А якщо відзначити, що й домінують у цій керівній президентській колоді варяги, то мимоволі спадає на думку, що такий кадровий пасьянс хтось банкує і з певним прицілом.

"Наїхати" на намісника президента для депутатів Львівської обласної ради – свята справа. Можна сказати, що потроху вона навіть стає буденною, зважаючи, що нинішній губернатор Михайло Костюк – уже третій за рахунком керівник області, з яким непримиримо воюють депутати.

Василь Горбаль

20 квітня 2010 року президент України призначив Василя Горбаля головою Львівської ОДА. Уродженець Львова (який, щоправда, навчався і робив кар’єру поза межами Львівщини) й однокурсник грузинського Президента Михайла Саакашвілі обіймав посаду очільника області менш як рік.

8 вересня 2010 року депутатським корпусом Львівщини нардепу-“регіоналу” Василю Горбалю було висловлено недовіру за те, що він “порушував законодавство, суміщаючи посади голови ОДА і депутатство”, за що проголосувало 66 депутатів. Фракція ВО "Свобода" одностайно підтримала це рішення, і її голоси стали вирішальними при ухваленні рішення.

Щодо намірів представників фракцій БЮТ та УНП зняти з порядку денного чи перенести питання щодо відставки Горбаля голова ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявив: "Голосувати за недовіру голові ОДА необхідно, і це повинна робити не тільки Львівська облрада й Тернопільська, яка це постійно робить, а всі обласні ради. Бо місцеве самоврядування – останній бастіон проти узурпації влади Януковича в державі. За відставку Василя Горбаля треба голосувати не через те, що він нам щось зробив чи не зробив, а тому що він є представником окупаційної адміністрації, він є представником влади, що веде антиукраїнську, прокремлівську політику, яка знищує Українську державу, принижує українську націю".



У той же час сам Горбаль заявив, що він не збирається йти у відставку і сказав, що "рішення жодним чином не може означати відставку мене як очільника області. Жодних змін у робочий графік Львівської облдержадміністрації це рішення не внесло і не внесе. Єдине, що зіпсувало половину дня. От і все", - прокоментував він рішення депутатів про недовіру.

Михайло Цимбалюк

Однак уже 21 грудня 2010 року президент замінив Горбаля на нового губернатора, яким став уродженець Івано-Франківщини Михайло Цимбалюк.

З Львівщиною нового губернатора пов’язувало хіба що те, що він двічі (у 2007 та 2010 роках) очолював обласне управління міліції.

Проте й з новим губернатором Цимбалюком обласні обранці порозуміння не досягли і 14 травня 2011 року на сесії депутати визнали його роботу - щодо забезпечення громадського порядку 9 травня у Львові – незадовільною.

А вже 2 листопада 2011 року президент звільнив Михайла Цимбалюка з посади голови Львівської ОДА. У регіональних ЗМІ писали, що „після подій 9 травня у Львові й заяви на звільнення, яке був написав Цимбалюк на ім’я президента під тиском депутатів-„свободівців”, вирішальною „краплею” стало те, що 29 жовтня під час урочистого відкриття стадіону „Арена-Львів” присутні на футбольній євроарені освистали трансляцію виступу Віктора Януковича”.

Свою відставку Цимбалюк прокоментував лаконічно і без емоцій: „Коли є указ про призначення, ми, держслужбовці, маємо пам’ятати, що буде й указ про звільнення. Більшість своїх рішень я приймав, пам’ятаючи про другу частину цієї фрази”.

Щоправда, Михайло Цимбалюк таки залишився у Львові – його було призначено на посаду ректора Львівського університету внутрішніх справ.

Черговим намісником Львівщини президент визначив знову ж таки уродженця Івано-Франківщини екс-гендиректора Укрзалізниці Михайла Костюка, якого призначив губернатором 2 листопада 2011 року.

Коментуючи призначення Костюка, голова Львівської обласної ради Олег Панькевич відразу зазначив у коментарях журналістам, що „прикро, але за існуючої системи влади органи місцевого самоврядування не мають впливу на призначення керівників виконавчої влади в області. Це не сприяє співпраці представників громади й виконавчої влади, але сприймаємо таке призначення як доконаний факт. Звільнення Цимбалюка відбулося не через економічні чи соціальні проблеми Львівщини. Основна причина звільнення – політична. І попередній губернатор Василь Горбаль, і Михайло Цимбалюк отримали недовіру Львівської обласної ради. Василь Горбаль – через те, що поєднував посаду голови ЛОДА із депутатством у Верховній Раді. Після подій 9 травня цього року відбулася сесія облради, яка визнала незадовільною роботу ЛОДА і Михайла Цимбалюка. Новопризначеному голові ЛОДА бажаємо сприяти покращенню життя на Львівщині, працювати в інтересах громади. Якщо такі дії будуть, будемо підтримувати його. Якщо діяльність нового губернатора йтиме всупереч інтересам громади, це матиме відповідну оцінку обласної ради”.

І така оцінка не забарилася. 13 березня 2012 року депутатський корпус Львівської обласної ради 74 голосами „за” проголосував за недовіру губернатору Костюку.

Формальним приводом до недовіри губернатору, який пробув на посаді лише кілька місяців, стало падіння рейтингу Львівщини в економіці: з 9-го місця по Україні до 23-го, борги із зарплати, 250-мільйонний борг перед підрядниками.

Голова фракції ВО „Свобода” Ірина Сех у коментарі УНІАН зазначила, що „на посаді голови ОДА Михайло Костюк займається не господаркою області, а забезпеченням перемоги на виборах провладних кандидатів. Системний тиск на права та свободи громадян, тиск на свободу слова, переслідування опозиційних сил, політиків, судові переслідування – так сьогодні можна окреслити суспільно-політичну ситуацію на Львівщині”.

„Костюк дискредитував себе корупційним скандалом (маю на увазі, що не спростовано інформацію про те, що він, державний службовець, отримує зарплату на приватному підприємстві), а також скомпрометував себе, чинячи тиск на медіа, зокрема на львівську газету «Експрес» та телекомпанію ЗІК”, - заявила очільник львівських свободівців.

Михайло Костюк

Одразу після голосування пан Костюк закликав журналістів на прес-конференцію. Губернатор з’явився перед журналістами щасливий та задоволений, усміхався та запевнив, що з посади через «голий популізм» іти не збирається. Зате він заявив, що пишається свободою слова на Львівщині, адже журналісти висвітлювали його недовіру так, як вважають за потрібне.

На другий день після голосування епопея з недовірою отримала продовження. Депутати обласної ради висловили обурення, що губернатор, який був під впливом емоцій, назвав їх на прес-конференції негідниками.

„На брифінгу після оголошення результатів таємного голосування у питанні недовіри голова ЛОДА Михайло Костюк у коментарях окреслив опозиційні сили, представлені у Львівській обласній раді, терміном «негідники». Він, зокрема, сказав: «Ситуація змушує мене працювати більше, активніше. Час найкращий лікар для негідників». Риторика голови ЛОДА не викликає ніякого подиву. Брак культури та толерантності, притаманні провладним режимним керманичам, є «притчею во язицех» не тільки в Україні, але й далеко за її межами. Позиціонований як «господарник та ефективний менеджер» Михайло Костюк вкотре проявив своє істинне обличчя та продемонстрував внутрішню слабкість. «Фронт Змін» закликає опозиційні сили дати гідну оцінку образам представника Януковича на Львівщині”, - йдеться в оприлюдненій заяві Львівського обласного осередку „Фронту змін”.

Депутати обласної ради почали вимагати публічних вибачень від губернатора.

“Обізвавши опозиційні сили «негідниками», Михайло Костюк показав своє справжнє ставлення до області та її мешканців, - зазначив у коментарі журналістам голова фракції Народного руху України у Львівській облраді Андрій Корнат. - Це свідчить про низький рівень культури голови ЛОДА. Незважаючи на позиціонування себе як господарника, а не політика, пан Костюк насправді є типовим представником команди президента Януковича”.

Сам голова Львівської ОДА Михайло Костюк не має наміру оскаржувати у правоохоронних органах рішення Львівської обласної ради про висловлення йому недовіри.

«Я не буду нічого оскаржувати. Відбулося, як відбулося. Я ж не мала дитина. Звіт відбувся, голосування відбулося. Голосування – безрезультативне, воно тільки є таке рекомендаційне, тому що двох третин голосів не набрано. Я не хочу бути вічним заручником цього балагану, тому йдемо вперед. Рік попереду – працюємо, а рік мине – будемо звітувати», - так прокоментував рішення обласних депутатів Михайло Костюк.

Чи втримається у цьому хисткому кріслі губернатора Львівщини Михайло Костюк до кінця року?

Принаймні президент України має дати оцінку рішенню обласних депутатів і визначитися з подальшою долею свого намісника на Львівщині.

Для відставки губернатора депутатам забракло трьох голосів, щоб було дві третини – тоді у Януковича, відповідно до чинного законодавства, немає вибору, і він змушений звільнити голову ОДА.

Схоже, об’єднана опозиція не має наміру залишити Костюка у спокої. Львівські депутати націлилися на те, щоб мати свого губернатора, а не „намісника президента”.

Принаймні про це свідчить заява голови Львівської обласної організації ВО „Свобода” Ірини Сех: „Обласна рада може скористатися правом запропонувати свою кандидатуру на голову ОДА. Згідно зі ст. 43 п. 31 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада може внести до Кабінету міністрів України пропозицію щодо голови обласної державної адміністрації”.

Чекати залишилося недовго. Слово за паном Януковичем.

З упевненістю можна стверджувати одне: губернаторське крісло у Львові вже стало „чорною міткою” для трьох очільників Львівщини і головним болем для пана гаранта.

Ксенія Нестеренко