Як Януковича оберігали від львів’ян

Опозиція пікетувала Януковича, людей не пропускали на роботу, віряни не могли дістатися на причастя до храмів, а гостей – у Страсний Четвер – частували м’ясивом.

Страсний візит

У Страсний (Чистий) Четвер президент України Віктор Янукович прибув до Львова відкривати новий термінал міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького.

Не відомо, на якій „тайній вечері” узгоджувалася дата відкриття аеропорту за участі гаранта, але обрана вона була, мабуть, не вельми вдало.

Фото Юлія Кулеба, газета ZIK

Від самого ранку, коли львів’яни поспішали на роботу, а віряни до церкви, щоб висповідатися та причаститися, центр міста був перекритий для руху транспорту, а прилеглі вулиці були паралізовані корками. Галичани, які зазвичай намагаються в Страсний тиждень уникати сварок, сьогодні не стримували емоцій у громадському транспорті, мовляв, ні до церкви, ні на базар, ні до роботи не потрапиш, понаїжджали тут…

Фото Газета ZIK

Група журналістів, яка висвітлювала цю знаменну подію – візит у Львів президента – стала свідком того, як поважного віку львів’янка через кордони міліції, котрі перекривали доступ до Палацу Потоцьких на вулиці Коперника де президент України мав зустрітися з представниками львівської інтелігенції, благала сержантів пропусти її до хлібного магазину, щоб „узяти хлібця до обіду, бо онуки прийдуть”. Ті мовчки відверталися і, очевидно, шкодували бабцю та зарадити нічим не могли – не пропускали нікого.

Не вдалося потрапити вчасно на робоче місце й депутату львівської облради, голові львівського осередку НРУ Андрію Корнату – ні депутатське посвідчення, ні пояснення, що на вулиці Коперника в нього розташований офіс, не допомогли.

«Я представляюся працівникам органів внутрішніх справ, що я депутат обласної ради, голова фракції, що оргназацію, яка має офіс тут на другому поверсі, ось мої прапори висять. Пояснюю, що мені потрібно на роботу... Але мене не впускали», – розповідав журналістам Андрій Корнат. Після цього міліціонери таки вирішили пропустити його до офісу.

Чи знав про всі ці „страсті” сам гарант, який прибув до Львова – не відомо. Та йому явно не до цього. Він прибув до Львова близько 11.00, проте журналістам та тим,хто його зустрічав у аеропорту, повідомили про це лише тоді, коли пан Янукович разом з іншим президентом – президентом УЭФА Мішелем Платіні встиг оглянути другий поверх нового терміналу аеропорту „Львів” і спускався в хол для урочистої церемонії перерізання блакитної стрічки.

Взагалі графік візиту глави держави у Львів тримався у суворій таємниці: ні журналістам, ні громадськості не повідомляли ні точного часу прибуття, ні порядку запланованих зустрічей, ні точного місця, де вони відбуватимуться. Схоже, щоб опозиція „не пронюхала” де перебуватиме очільник держави і не зіпсувала йому враження від візиту.

Фото Газета ZIK

Про всяк випадок кілька сотень львівських опозиціонерів з Комітету опору диктатурі зібралися завчасно – о 10.00 у центрі міста біля пам’ятника Шевченку, де висловили своє „фе” чинній владі і під гаслами «Ні – корупції!”, „Ні – переслідуванню представників опозиції!”, „Геть, нелегітимного губернатора Костюка!” пройшли до вулиці Коперника. Там їх зупинили кордони міліції і до Палацу Потоцьких не пропустили. Зважаючи на Страсний Четвер, мітингувальники проривати міліцейські кордони не стали, зачитали звернення до представників львівської інтелігенції з проханням „бойкотувати „добровільну зустріч” з Януковичем, виконали Гімн України й мирно розійшлися.

Одне тішить: Платіні був задоволений

Віктор Янукович разом із Мішелем Платіні після урочистого відкриття погруддя короля Данила Галицького (у приміщенні нового терміналу), на честь якого отримав назву аеропорт „Львів”, провели короткий брифінг. Цей захід неабияк обурив представників ЗМІ своєю організацією: про місце проведення завчасно не повідомили, звукові колонки були розташовані так, що записати виступ було вельми проблематично. Співробітники охорони так намагалися „оберігати” тих панів від преси, що на кілька метрів відгородили турнікетами з синьою стрічкою від журналістів, яким було зась хоч на кілька сантиметрів просунутися за них.

Фото УНІАН

Пресі надали змогу поставити лише чотири (!) питання, після чого президент України відбув головувати на нараду з питання підготовки заявки на проведення зимових Олімпійських та Параолімпійських ігор 2022 року в Україні до Палацу Потоцьких.

Маршрут президентського кортежу саме пролягав повз обшарпаний закритий готель львівського аеропорту „Тустань”, частина прибудови якого нещодавно обвалилася, тому фасад готелю напередодні приїзду високих гостей закрили величезним рекламним банером.

Одне тішить, Мішель Платіні, який виглядав напрочуд розважливо і повсякчас привітно усміхався, залишився задоволений побаченим.

„Я впевнений, що фінальна частина Чемпіонату Європи з футболу 2012 року в Україні та Польщі пройде на високому рівні. Ті маленькі сумніви, які він мав декілька років тому щодо спроможності України підготуватись до чемпіонату, сьогодні розвіялись, й остання зустріч з паном президентом зняла будь-який сумнів. Стадіони як в Україні, так і в Польщі, є чудовими, так само, як і рівень спортивних споруд. Атмосфера буде прекрасна, отже, я не маю жодного сумніву», - наголосив під час брифінгу Мішель Платіні.

У Палаці Потоцьких Віктор Янукович, до якого так і не допустили опозиціонерів, провів нараду „Олімпійська надія 2022. У цей час гостей і журналістів пригощали в Палаці Потоцьких – це в Страсний тиждень – м’ясною нарізкою та шашликом. На нараді голова Івано-Франківської ОДА Михайло Вишиванюк порадив президенту України Віктору Януковичу не зважати на Комітет опору диктатурі, представники якого влаштували акцію протесту.

«Я б хотів, щоб ви не звертали увагу на тих людей. Це позиція не всього західного регіону, а маленької групи людей, яка псує настрій не тільки вам, але й нам», - заявив Вишиванюк.

Після завершення наради розпочалася зустріч президента України з представниками інтелігенції Львівщини, на яку, судячи з усього, списки запрошених також складалися під час „тайної вечері”. Туди чомусь не запросили багатьох визначних діячів Львівщини, а через кордони міліції не вдалося „пробитися” на зустріч з гарантом багатьом „видатним і заслуженим”.

Письменник, громадський діяч, почесний громадянин Львова Ігор Калинець намагався потрапити до Палацу Потоцьких, однак його не пропустила міліція. Не було серед запрошених і представника американської єврейської правозахисної організації, директора Американо-українського бюро з прав людини і дотримання чинного законодавства у Львові Шейхет Мейлаха, якому все ж таки вдалося потрапити на зустріч лише завдяки особистому посередництву запрошеного на зустріч Героя України Юрія Шухевича (свідком чого стали журналісти).

У коментарі кореспонденту УНІАН Шейхет Мейлах відзначив, що „невідомо де і ким складалися списки запрошених, але президент, мабуть, не матиме повного спектру висвітлення проблем, якщо так складаються списки. Упевнений, що президент України сам був би зацікавлений у більш ширшому представництві на сьогоднішній зустрічі”.

Після завершення зустрічі з інтелігенцією, яка проходила за зачиненими від журналістів дверима, Янукович о 16.25 відбув з літовища до Києва.

Ксенія Нестеренко, Львів