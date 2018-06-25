Львів зустрів День Перемоги жалобними стрічками та забороною мітингів

Жалобні стрічки на державних прапорах, сотні букетів на могилах радянських воїнів і повний „штиль” між політичними опонентами – так у Львові проходило святкування 9 Травня.

Кілометри георгіївської стрічки та багатометрові червоні стяги

Львів уперше за останні роки без потрясінь „пережив” День Перемоги. Обійшлося без минулорічного сценарію, коли в натовп людей летіли димові шашки, автобус із ветеранами, які їхали покладати квіти, намагалися перекинути радикально налаштовані молодики.

Ранок 9 травня Львів зустрів жалобними стрічками на державних прапорах (це було зроблено на виконання ухвали Львівської міської ради про вшанування пам’яті жертв Другої світової війни), посиленими патрулями міліції на вулицях міста й неочікувано великою кількістю святково одягнених старших і молодих людей, які з квітами в руках і георгіївськими стрічками на грудях прямували до місць поховань радянських воїнів.

Задовго до Дня Перемоги інформаційний простір Львова „підігрівався” новинами про „десанти” „Руского єдінства” з Одеси й Криму, які нібито мали висадитися у Львові 9 травня, ширилися чутки про завезені комуністами з Росії десятки кілометрів георгіївської стрічки („свободівці” навіть казали, що до Львова привезли 60 км стрічки), яку буцімто планували розгорнути на меморіалі „Пагорб слави”, де поховано Героїв Радянського Союзу, ішлося в повідомленнях ЗМІ і про приїзд до Львова великої кількості представників лівих сил з Росії, які „повинаймали квартири в центрі Львова і в День Перемоги з балконів цих квартир вивішають кількаметрові червоні прапори”. Не обійшлося і без „підігріву” місцевими радикально налаштованими політиками – мовляв, 9 травня у Львові очікуються масштабні провокації.

Проте цьогоріч Львів відзначив День Перемоги тихо і мирно. Саме відзначив, а не відсвяткував, оскільки близько опівночі 8 травня Львівський окружний адміністративний суд заборонив проведення всіх масових заходів у Львові 9 травня. А заявок на проведення акцій від різних політичних сил у Львівській міськраді зареєстрували аж одинадцять!

Тому заплановані біля Вічного вогню на Пагорбі слави святкові мітинги львівських комуністів, “антифашистів” і ветеранів з нагоди річниці Перемоги так і не відбулися.

Штовханина для російського телебачення

Після офіційного покладання кошиків з квітами, у якому взяли участь львівський губернатор Михайло Костюк та його заступники, заступники мера Львова Олег Синютка і Василь Косів, прокурор Львівської області Олег Василенко, начальник міліції області Олександр Рудяк, голова обласного осередку Партії регіонів Петро Писарчук, генеральний консул РФ у Львові Олег Астахов (на заходах, щоправда, не було голови Львівської облради Олега Панькевича та міського голови Андрія Садового) – усі заходи, власне, в рамках Дня Перемоги у Львові й завершилися.

До місць солдатських поховань потягнулися сотні людей з букетами, серед них було чимало з орденами та медалями часів війни. Біля Вічного вогню проходили комуністи в червоних кепках із символікою КПУ, поруч дефілювали їхні опоненти зі „Свободи”, дехто був у синіх кашкетах з вишитим тризубом. І жодних інцидентів!

Розгублені журналісти іноземних ЗМІ, зокрема представники кількох російських телеканалів, які приїхали до Львова на заходи 9 Травня і напередодні зустрічалися з керівниками місцевих осередків КПУ та “Антифашистського комітету”, беручи коментарі про можливі провокації, переходили з „Марсового поля” до Пагорба слави у пошуках „смаженої картинки”, а її все не було.

І ось нарешті на Пагорбі слави один з чоловіків витягнув і розгорнув червоний Прапор Перемоги.

Нарешті! Десятки журналістів і операторів кинулися до нього знімати, як він розгортає прапор, а керівник фракції ВО „Свобода” у Львівській міській раді Руслан Кошулинський спробував пояснити, що ухвалою міської ради у Львові заборонено розвішувати червоні прапори в місті. Миттєво зреагували міліціонери, які заявили, що не допустять порушення рішення суду й проведення масових акцій. У результаті виникла штовханина, яка, хоч і тривала не більш як півхвилини, дала можливість російським журналістам зняти картинку про буцімто бійку у Львові через червоний прапор.

Бійки таки не було. Як і сутичок. Кілька правоохоронців швидко вивели чоловіка, яким виявився в.о. 1-го секретаря Львівського обкому Компартії Юрій Ткаченко, і на цьому увесь інцидент було вичерпано.

Головного комуніста області доставили у райвідділ міліції і, за словами, начальника обласного управління, „акція, яку провели комуністи, порушила порядок заходів, і за порушення громадського порядку їх буде притягнуто до адміністративної відповідальності. Так само, як і людину, що витягнула прапор».

Квіти клали навіть Кузнєцову

Львів’яни на інцидент не відреагували і продовжували нести квіти цілими сім’ями на могили радянських воїнів, чого навіть не спостерігалося в попередні роки. Гори квітів на кожній з могил, майже півтораметровий шар тюльпанів, гвоздик і бузку вкрив могилу розвідника, Героя Радянського союзу Миколи Кузнєцова. І ветерани, і самі журналісти відзначали, що такої кількості квітів на могилах і молоді, яка сьогодні прийшла з квітами на місця поховань солдатів Радянської армії – у Львові не було з радянських часів.

Водночас депутат Львівської міської ради, свободівець Руслан Кошулинський не виключає, що події 9 травня у Львові таки можуть мати скандальний розвиток.

Він зазначив, що депутати від ВО «Свобода» здивовані участю представників Генерального консульства Росії у Львові на чолі з генконсулом Олегом Астаховим у сьогоднішніх заходах.

За його словами, Генконсульство Росії у Львові не подавало заявок на проведення акцій у цей день ні до Львівської міськради, ні до Львівської облради.

«Це буде предметом розмови із МЗС України», - заявив Кошулинський.

У Львові свято вже закінчилося... До Пагорба слави приїхали представники Львівгазу, які перекрили газ до Вічного вогню, і він згас.

Ксенія Нестеренко