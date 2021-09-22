Поштовхи магнітудою 5,9 сталися цього ранку недалеко від Мельбурна.

Австралійський штат Вікторія потрусив землетрус, яке вже назвали одним з найпотужніших в історії цього регіону.

Про це повідомляє ABC.

Землетрус магнітудою стався близько 9:15 за місцевим часом (2:25 за Києвом) з епіцентром біля міста Менсфілд, в 158 км від Мельбурна. Але поштовхи відчувалися в багатьох містах на півдні Австралії, зокрема Сіднеї і Канберрі.

Після землетрусу відбулася низка афтершоків магнітудою 2,9-4,1.

Читайте такожНа Гаїті різко збільшилася кількість жертв землетрусу (фоторепортаж)

Повідомляється про пошкодження близько 40 будівель, а в центральному районі Мельбурна були порушені лінії електропередач.

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон вже обговорив подію зі своїм британським колегою Борисом Джонсоном.

"На даному етапі ми не отримували повідомлень про серйозні травми або щось ще гірше, і це дуже хороші новини. Подібна подія для Австралії дуже рідкісна. Я гадаю, люди через це дуже пригнічені і стурбовані", - сказав Моррісон.

Востаннє землетрус подібної сили у Вікторії відбувався понад 9 років тому - у червні 2012 року тут зафіксували поштовхи магнітудою 5,4.

Як вже повідомляв УНІАН, раніше цього року в Сіднеї зафіксували температурний антирекорд - найхолодніший день за 37 років.

Автор: Станіслав Кожемякін