Південний схід Австралії страждає від повеней, до того ж в деяких регіонах випав сніг. Через стихію готується евакуація тисяч жителів.

Південний схід Австралії залило дощами й засипало снігом.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Як повідомляється, близько 200 тисяч людей залишилися без світла через потужні зливи в штаті Вікторія. Там вітер повалив дерева, залило дороги, а люди стали заручниками стихії в затоплених машинах і будинках.

Водночас, сусідній штат Новий Південний Уельс засипало снігом. Температура повітря там різко впала.

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У Сіднеї зафіксували найхолодніший день за 37 років - всього +10 градусів, повідомляє REUTERS.

Знижений тиск призвів до повені в деяких районах. Вже відомо про одного загиблого в результаті стихії: тіло чоловіка знайшли в автомобілі, затопленому паводковими водами.

Влада закликала до евакуації 26000 жителів.

Потопи в Україні

В Україні вже кілька днів міста заливає сильними зливами. Як повідомляв Погода УНІАН, 9 червня Чернівці побило градом розміром з перепелине яйце, а блискавка влучила в дитячу лікарню. А в Дніпрі дощ зруйнував і змив у річку частину набережної.

Раніше Харків за 15 хвилин пішов під воду: місто затопило і побило градом.

Як повідомляв УНІАН, аналогічний потоп стався в Херсоні. В результаті потужної зливи й проблем зливової каналізації, яка не впоралася з великою кількістю води, місто пішло під воду. Вода переливалася через бордюри на дорогах, а люди переходили вулицю по коліно у воді.

Стихія накрила і Маріуполь. Там пішоходи опинилися по пояс у воді, а місцями її рівень сягав трьох метрів.

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Автор: Катерина Лиманська