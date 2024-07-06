Під водою залишаються також понад 2800 сіл.

60 людей загинули і сотні тисяч змушені покинути свої будинки через масштабні повені на північному сході Індії.

Як повідомляє The Watchers, причиною повені стали безперервні мусонні дощі. Унаслідок опадів також почалися зсуви ґрунту.

Цього тижня Метеорологічний департамент Індії оголосив червоний рівень небезпеки для всіх північно-східних штатів, попереджаючи про триваючі сильні дощі.

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Катастрофа забрала життя 60 осіб у кількох штатах, а також завдала значної шкоди будинкам, посівам та інфраструктурі.

Прорив восьми стратегічних дамб погіршив ситуацію з повенями.

Серйозно постраждав національний парк Казіранга і тигровий заповідник: паводкові води вбили 31 тварину. Лісникам вдалося врятувати 82 тварин, зокрема двомісячного носорога.

Як повідомляється, паводкові води пошкодили сотні доріг, десятки мостів і тисячі будинків в Ассамі та Маніпурі. Під водою залишаються також понад 2800 сіл. Тисячі сільських жителів ховаються на насипах і дорогах після того, як паводкові води затопили їхній будинок.

У середині червня в індійському гімалайському штаті Сіккім унаслідок зсувів ґрунту та повеней загинули щонайменше шестеро людей. Ще близько двох тисяч туристів опинилися в скрутному становищі - через зруйновану дорогу людей не можна було евакуювати.

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