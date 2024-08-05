Через свою висоту понад 4800 метрів Монблан надзвичайно схильний до впливу погодних умов, а тому там регулярно відбуваються серйозні інциденти.

На масиві Монблан у Французьких Альпах, визнаному найсмертоноснішою природною пам'яткою у світі, стався черговий інцидент із жертвами.

Як пише Der Spiegel, у ніч на понеділок, 5 серпня 2024 року, на висоті 4100 метрів відкололися брили льодовика в районі Монблан-дю-Такуль, унаслідок чого одна людина загинула і ще четверо дістали поранення.

Повідомляється, що в момент обвалення маси льоду, снігу та щебеню поруч перебували 15 осіб.

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За попередньою інформацією, падіння серака (саме так називають подібні вертикальні льодовикові утворення) мало природну причину.

Зазначається, що через свою висоту понад 4800 метрів Монблан надзвичайно схильний до впливу погодних умов, а тому там регулярно трапляються серйозні інциденти.

Крім того, більш інтенсивному таненню льодовиків, що призводить до смертельних нещасних випадків у горах Альпах, сприяє глобальне потепління.

Як повідомляв УНІАН, раніше на найвищій горі Німеччини блискавка вбила 18-річного туриста.

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