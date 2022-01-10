На місці інциденту вже ведуться ремонтно-відновлювальні роботи.

На північному заході Китаю після землетрусу обвалилася частина Великої стіни.

Про це повідомляє Global Times.

Як повідомляється, двометрова ділянка Великої Китайської стіни, побудована за часів династії Мін (1368-1644 років), звалилася після землетрусу магнітудою 6,9, що стався на глибині 10 кілометрів.

За даними видання, після сильного землетрусу влада організувала огляд місцевих культурних реліквій і виявила місце обвалення. На місці інциденту встановлено первинний захист, ведуться ремонтно-відновлювальні роботи.

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Як повідомляється, землетрус стався в малонаселеному районі, але поштовхи відчули кілька великих міст. Повідомлень про загиблих не надходило, проте дев'ять осіб отримали поранення.

Нагадаємо, на початку січня Тайвань сколихнув потужний землетрус магнітудою 6,0. Підземні поштовхи були відчутні в Японії, на материковому Китаї та на Філіппінах.

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