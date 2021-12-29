Поштовхи відчули майже на всій території острову.

Біля узбережжя грецького острова Крит втретє за останні кілька днів стався землетрус. Цього разу жителі острова відчули підземні поштовхи магнітудою 5,2.

Землетрус зафіксували близько 7 ранку за місцевим часом. Епіцентр підземних поштовхів, за оцінками науковців, залягав на глибині 45 км, повідомляє видання Kathimerini.

Епіцентр землетрусу знаходився біля південно-східного узбережжям острову. Поштовхи відчули у східній та південній частинах острова, а також в Іракліоні, що знаходиться на північному узбережжі. За даними Reuters, тремор відчувався і в деяких частинах Єгипту.

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При цьому, за кілька хвилин до опівночі дрібний землетрус магнітудою 3,4 зафіксували біля Салонік.

Повідомлень про руйнування та постраждалих не надходило.

Науковці вважають, що цей землетрус не пов'язаний з двома попередніми. Також вони прогнозують, що поштовхів більше не буде.

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