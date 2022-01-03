Тайбей, Нью-Тайбей та Ілань зареєстрували рівень інтенсивності 4.

На сході Тайваню в понеділок ввечері, 3 січня, стався землетрус магнітудою 6,0.

Про це повідомляє Taiwan News (Тайванські новини) з посиланням на Центральне бюро погоди (CWB).

Епіцентр землетрусу знаходився в 56,7 км на схід від округу Хуалянь, на глибині 19,4 км.

Поштовхи були відчутні в різних регіонах. Так, інтенсивність землетрусу становила 4 бали в окрузі Ілань, Тайбеї і Нью-Тайбеї. Рівень інтенсивності 3 був зареєстрований в окрузі Хуалянь, місті Тайчжун, окрузі Сіньчжу, місті Таоюань, місті Сіньчжу і окрузі Чанхуа.

Також повідомляється, що підземні поштовхи були відчутні в Японії, на материковому Китаї та на Філіппінах.

На момент публікації повідомлень про травми або пошкодження в результаті землетрусу не надходило.

Як повідомляв УНІАН, в Індонезії стався потужний землетрус. Його магнітуда склала 7,4. Люди в паніці тікали зі своїх будинків, рятуючись від стихії.

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