На сході Тайваню в понеділок ввечері, 3 січня, стався землетрус магнітудою 6,0.
Про це повідомляє Taiwan News (Тайванські новини) з посиланням на Центральне бюро погоди (CWB).
Епіцентр землетрусу знаходився в 56,7 км на схід від округу Хуалянь, на глибині 19,4 км.
Поштовхи були відчутні в різних регіонах. Так, інтенсивність землетрусу становила 4 бали в окрузі Ілань, Тайбеї і Нью-Тайбеї. Рівень інтенсивності 3 був зареєстрований в окрузі Хуалянь, місті Тайчжун, окрузі Сіньчжу, місті Таоюань, місті Сіньчжу і окрузі Чанхуа.
Також повідомляється, що підземні поштовхи були відчутні в Японії, на материковому Китаї та на Філіппінах.
На момент публікації повідомлень про травми або пошкодження в результаті землетрусу не надходило.
Як повідомляв УНІАН, в Індонезії стався потужний землетрус. Його магнітуда склала 7,4. Люди в паніці тікали зі своїх будинків, рятуючись від стихії.