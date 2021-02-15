Жертви холодів: через сильні морози в Україні загинули дві людини (відео)

Через люті морози у лікарнях суттєво побільшало пацієнтів, постраждалих від холодів.

Лікарі радять берегти себе і не переохолоджуватися / Фото ua.depositphotos.com

В Україні є загиблі через холоди. 69-річний чоловік замерз на зупинці між селами у Золочівському районі Львівської області.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Без тями, із переохолодженням та відмороженням кінцівок пацієнта доправили до реанімації. Та за кілька годин він помер.

На Волині ж 41-річна жінка замерзла на смерть посеред поля, бо вирішила скоротити шлях додому.

Через люті морози, кажуть медики, у лікарнях суттєво побільшало пацієнтів, постраждалих від холодів.

Медики застерігають: переохолодження може закінчитися трагічно. А серйозне обмороження загрожує ампутацією. Вони радять тепло вдягатися, не носити тісне взуття, а ще виходити на мороз ситими і тверезими.

"Запаморочення, втрата свідомості, можлива втрата орієнтації на місці. Перше відчуття болючості у всьому тілі, після чого настає ніби покращення і людина може заснути", - каже лікар опікового відділення львівської міської клінічної лікарні Іван Рик.

Прогноз погоди в Україні на тиждень: дані Погоди УНІАН

Цього тижня в Україні очікуються сильні нічні морози, місцями до -24°. Періодично країну засипатиме снігом, але вже в неділю морози відступлять і вдень температура підніметься до +3°.

У понеділок, 15 лютого, західні області України продовжить засипати снігом, а схід і південь порадує сонце. Вдень температура протримається на рівні -6°, а вночі вдарять сильні морози до -25° на півночі країни.

У вівторок, опади остаточно залишать Україну, але мороз залишиться. Вдень в центральних областях температура знизиться до -14°, а вночі в північних областях впаде до -24°.

Сніг ненадовго покинув Україну! У середу опади знову повернуться в західні області. Нічні морози різко спадуть, а вдень у західних регіонах місцями температура підніметься до +2°.

У четвер снігопади накриють практично всю країну. Снігу не очікується лише у Чернігові, Луцьку, Рівному та Житомирі. Нічні морози повернуться, а вдень температура практично не зміниться.

У п'ятницю снігопади знову припиняться, на половині території країни очікується морозний сонячний день. Нічні морози залишаться на тому ж рівні: у Черкасах температура впаде до -24°.

На вихідних, 20 і 21 лютого, опадів практично не очікується. Снігом припорошить тільки північ України і місцями торкнеться центру. У неділю мороз почне відступати: місцями температура вдень підвищиться до +3°.