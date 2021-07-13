На Черкаси налетіла потужна злива.

На Черкаси налетіла потужна злива з сильним вітром. В результаті негоди вулиці перетворилися на річки, машини буквально плавали у воді.

А в одній з багатоповерхівок дощова вода водоспадом лилася в під'їзді. Там сильним потоком зірвало частину зливної труби, йдеться в сюжеті ТСН.

Як повідомляє прес-служба ДСНС України у Черкаській області, рятувальники неодноразово виїжджали прибирати дерева, які падали через сильні пориви вітру та перешкоджали руху транспорту.

Всього ж в області через негоду залишилися знеструмленими 28 населених пунктів. Також в регіоні виникли дві пожежі, причиною яких став розряд блискавки.

Негода в Україні

Як повідомляє Погода УНІАН, напередодні потужний ураган з градом налетів на Житомир. Там злива затопила вулиці, а ураган повалив дерева на автомобілі та зривав дахи. В результаті стихії постраждав чоловік, на нього звалилося дерево.

А в Криму туристів побило градом розміром з перепелине яйце.

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Автор: Катерина Лиманська