Злива також затопила вулиці міста.

У Житомирі негода наробила лиха: злива затопила вулиці, а буревій повалив дерева на автомобілі і позривав дахи.

В результаті такої погоди постраждала людина, повідомляє "Журнал Житомира". За даними видання, на чоловіка спало дерево. Зараз він знаходиться в лікарні з численними травмами.

За даними місцевого видання Житомир.info, буря налетіла на місто близько 18:30: літня спека майже раптово змінилася шквальним вітром та грозою.

Як повідомляється, злива вже традиційно затопила вулиці міста, а особливо - проблемні перехрестя, наприклад, на Грушевського-Покровській. В деяких мікрорайонах міста можна було спостерігати рясний град.

Місцеві жители у соцмережах повідомляють про зірваний дах з котельні на Польовій, який "приземлився" на сусідню будівлю СТО, та "літаючі" будматеріали з новобудови на Домбровського.

За даними видання, на Богунії вітер вирвав дерево з корінням і привалив ним автомобіль ВАЗ, а в приватному секторі на Корольова сухе дерево, що впало, повалило паркан і перекрило частину дороги, в тому числі й трамвайні колії.

Вас також можуть зацікавити інші новини погоди:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Лиманська