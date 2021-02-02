Харківській бабак Тимко зимував у самоізоляції та добре виспався.

У селі Гайдари на біостанції Харківського національного університету імені Каразіна прокинувся бабак Тимко ІV. Першу зиму епідемії коронавірусу в Україні він проводить окремо від партнерки.

Читайте також"Весна вже наступає": на Харківщині "розшифрували" прогноз погоди від бабака

Про це розповів співробітник кафедри зоології університету Каразіна Володимир Ронкін, повідомляє Суспільне. Харків.

"На жаль, його подружка, так само як і попереднього року, не спала. Хоча ми сподівалися. Вона активна, не заснула, тому ми їх розсадили з двоспального ліжка в односпальні. На жаль, надію на потомство цього року ми втратили", — додав Ронкін.

На біостанції сподіваються, що потомство дадуть інші бабаки.

В умовах епідемії COVID-19 Тимку запропонували поділитися рецептами "зміцнення імунітету": перед ним встановили різні речі, серед яких були порожня ємність з написом "Вакцина", часник, фрукти зі спортивними снарядами, космічний апарат з написом "На Марс" та іграшка у вигляді "Ждуна" з написом "Витримка".

Тимкові дали три спроби: спершу він побіг до спортивних снарядів з фруктами, а потім двічі обрав "Витримку".

Нагадаємо, у 2020 році після тривалої хвороби помер хранитель традиції проведення Дня бабака, начальник біостанції Віктор Токарський. У Гайдарах вшанували пам'ять Токарського.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН