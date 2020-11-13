Синоптик назвав дату першого снігу в Україні і дав докладний прогноз до кінця зими
За словами синоптика, в країні очікуються сильні морози.
Сніг і дощі прийдуть в Україну вже в грудні.
Про це народний синоптик Леонід Горбань сказав у коментарі "Апострофу".
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Однак за його даними, кількість опадів все одно буде менше норми.
Так, перший сніг з дощем українці можуть очікувати 6 грудня. Денна температура ж буде триматися на рівні +4 ... +5 градусів. Вночі - близько 0 градусів.
Потім невеликий сніг прогнозується на 9 і 11 грудня, там же очікується істотне зниження температури – до -9...-11 градусів вночі. Але з 14 грудня стовпчики термометрів знову підуть вгору, а повітря вдень прогріється до +6 градусів. Тоді ж почнеться і чергова порція опадів: сніг, іноді з дощем, буде йти з 15 по 19 грудня.
З 18 грудня в Україні буде чергове похолодання, вночі стовпчики термометрів опустяться до 13 градусів морозу. Морози протримаються до кінця місяця, в останні дні також випадуть сніг з дощем.
Перші дні нового року порадують українців невеликим снігом, і комфортною зимовою температурою в -2...-3 градуси. Потім в країні потеплішає до + 2 градусів вдень. До 15 січня температура повітря коливатиметься в межах 0 градусів, опади очікуються 9-10 і 13 числа.
З 15 січня буде різке зниження температури – до -16 градусів вночі, а також сильні опади у вигляді снігу.
Сильні морози збережуться до 8 лютого, але і тоді температура буде триматися трохи нижче 0 градусів. Невелике потепління - до +2 градусів настане з 20 лютого, тоді ж пройде мокрий сніг, і з невеликими перепадами протримається до кінця місяця.
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