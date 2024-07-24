22 липня став найспекотнішим днем в історії.

Понеділок, 22 липня, знову став найспекотнішим днем в історії. Це другий поспіль день із рекордно високою глобальною температурою, повідомляє Reuters.

Згідно з даними Служби зміни клімату Copernicus, яка відстежує подібні тенденції з 1940 року, середня глобальна температура повітря біля поверхні піднялася до +17,15 за Цельсієм. Це на 0,06 градуса вище, ніж 21 липня.

Востаннє рекорд було встановлено чотири дні поспіль на початку липня 2023 року. До цього найспекотніший день був у серпні 2016 року.

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"Минулий понеділок, можливо, встановив новий глобальний рекорд найтеплішої абсолютної середньосвітової температури за всю історію спостережень - я маю на увазі десятки тисяч років", - сказав кліматолог Карстен Хауштайн із Лейпцизького університету в Німеччині.

Спека охопила світ - подробиці

Останніми днями рекордна спека фіксується в Японії, Індонезії та Китаї. У країнах Перської затоки індекс спеки - з урахуванням вологості - перевищив 60 градусів за Цельсієм. Водночас у деяких районах Європи температура перевищила +45°.

За словами вчених, причиною рекордної спеки є зміна клімату, спричинена спалюванням викопного палива. Міста по всьому світу катастрофічно нагріваються. Згідно з останніми даними, кількість днів, коли температура досягає +35° у 20 найбільших столицях світу зросла на 52% за останні три десятиліття.

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