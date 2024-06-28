Найбільше зростання кількості днів із температурою вище +35° зафіксували в Джакарті.

Кількість днів, коли температура сягає +35 градусів за Цельсієм у 20 найбільших столицях світу зросла на 52% за останні три десятиліття. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, понад 300 мільйонів людей живуть у 20 найбільш густонаселених столицях світу. У містах люди особливо вразливі до підвищення температури, оскільки асфальт і будівлі поглинають і зберігають тепло.

Столиці, включно з Делі, Даккою і Манілою, вже цього року постраждали від небезпечних хвиль спеки. Це призвело до хвилі смертей і закриття шкіл.

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За даними метеорологів, у Делі зареєстрували найдовшу і найсильнішу хвилю тепла за останні 74 роки. Також у місті зареєстрували 39 днів поспіль із максимальною температурою +40° і вище.

Тепер аналіз, проведений лондонським Міжнародним інститутом навколишнього середовища і розвитку, дає кількісну оцінку зростаючої загрози екстремальної спеки в деяких найбільших міських центрах світу.

Використовуючи дані про температуру поверхні з метеостанцій аеропортів, дослідники виявили, що з 2014 по 2023 рік було близько 6500 днів, коли в одному з 20 міст температура сягала +35°C або вище. За десятиліття з 1994 по 2003 рік їх було всього 4755.

Так, в індонезійській Джакарті спостерігалося найбільше зростання кількості днів з температурою вище +35°: з 28 днів у період з 1994 по 2003 рік до 167 в останнє десятиліття.

У Сеулі цей показник збільшився з 9 днів до 58, а в Буенос-Айресі - з 7 днів до 35.

Смертоносна спека спопеляє міста на чотирьох континентах - що відомо

Мільйони людей у різних країнах потерпають від спеки. Останнім часом сильна спека фіксується в Саудівській Аравії, у країнах Середземномор'я, в Алжирі та Індії.

Учені кажуть, що з імовірністю 86% один із наступних п'яти років затьмарить 2023 рік і стане найспекотнішим за всю історію спостережень.

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