Вчені припускають, що 2024 рік може перевершити 2023-й як найспекотніший рік з початку ведення записів.

Кліматологи зафіксували найспекотніший день за всю історію, яким стало 21 липня. Про це повідомляє Reuters з посилання на дані служби кліматичних змін Copernicus Європейського Союзу.

Йдеться, що неділя, 21 липня, була найспекотнішим днем ​​у світі.

"Глобальна середня температура повітря на поверхні в неділю досягла 17,09 градусів за Цельсієм (62,76 градуса за Фаренгейтом) — трохи вище попереднього рекорду, встановленого в липні минулого року в 17,08 градусів за Цельсієм (62,74 F). Минулого тижня спека обпалила великі території США, Європи та Росії", - пише видання.

Відео дня

Copernicus підтвердив Reuters, що рекорд середньодобової температури, встановлений минулого року, був побитий у неділю, в їхніх записах, які сягають 1940 року.

Минулого року чотири дні поспіль побили рекорд, з 3 по 6 липня, оскільки зміна клімату, спричинена спалюванням викопного палива, викликала сильну спеку в Північній півкулі.

"Кожен місяць, починаючи з червня 2023 року – 13 місяців поспіль – тепер вважається найспекотнішим на планеті з початку ведення записів у порівнянні з відповідним місяцем попередніх років", - йдеться у публікації.

Деякі вчені припускають, що 2024 рік може перевершити 2023 рік як найспекотніший рік з початку ведення записів, оскільки зміна клімату та природний погодний феномен Ель-Ніньйо, який закінчився у квітні, підштовхнули температури цього року до вищих.

Нагадаємо, в Антарктиці, де зараз зима, зафіксовано значне потепління. За даними науковців, 16 липня на українській полярній станції "Академік Вернадський" зафіксовано значне підвищення максимальної добової температури – на понад 8 градусів - до +4,5°С. Плюсова температура зберігалася впродовж 16-17 липня.

Вчені пояснюють такі аномалії явищем "атмосферної ріки". Це вузька смуга з високою концентрацією атмосферної вологи, яка швидко переносить теплі маси повітря та вологи з тропіків у полярні регіони. За словами науковців, якщо такі випадки почастішають, посиляться процеси танення льодовиків, що своєю чергою призведе до поступового розпріснення прибережних вод, а це загрожує руйнуванню різних екосистем.

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