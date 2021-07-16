Експертка ГО "Екодія" Ольга Гусакова: Українцям вже зараз потрібно адаптуватися до пилових бурь з Сахари

Експертка з адаптації до зміни клімату ГО "Екодія" Ольга Гусакова розповіла УНІАН, як Україну накриває пилова хмара з Сахари, чому переживаємо аномально спекотне літо, та чи чекати українцям на "єгипетські зими".

Щільна пилова хмара з Сахари накриває Україну. Вона насувається із заходу, з території Польщі. Чому це відбувається? Здавалося б, де Сахара, а де - Україна?

Нагадаю, що буквально кілька тижнів тому нас накрила пилова буря, яку принесло з Астрахані, прикаспійського регіону Росії. Насамперед зауважу, що спочатку пилові бурі спостерігаються далеко за межами України, але за умов сухої та спекотної погоди, сильного вітру пил та пісок підіймається вгору, а потім переноситься вітрами на сотні тисяч кілометрів. Такі стихійні лиха відбуваються все частіше (можна пригадати торішню пилову бурю в Києві), спостерігається підвищення глобальної температури на планеті – все це наслідки зміни клімату.

Зміна клімату породжує купу міфів. Який спадає на думку першим?

Мовляв, зміна клімату - це нормальний природний процес, який відбувається сам по собі. А людство не має ніякого впливу, тож "треба змиритися".

А насправді?

З початку індустріального розвитку людство почало активно спалювати викопне паливо, і рівень викидів парникових газів почав зростати. Як наслідок, стала підвищуватися глобальна температура на планеті.

Є люди, які переконані: глобальне потепління означає, що незабаром всюди і завжди буде літо. Чому це не так?

Тому що зміна клімату - це про розбалансування кліматичної системи. Простими словами: наш клімат став менш стабільним. Через це можуть бути різкі перепади температури повітря, збільшуються стихійні лиха тощо. Можемо спостерігати це навіть на прикладі України. Пригадаємо, що початок червня був доволі холодним. Квітень-травень - холодні з дощами. Зима теж була показовою - грудень і перша половина січня були занадто теплими, а потім нас накрили снігопади, почалися сильні морози. Зараз спостерігаємо аномально високу температуру повітря.

Справді маємо зараз аномальну спеку. Плюс, пилова хмара з Сахари... Чому наше літо майже єгипетське, а зими - ні? Чому взимку немає єгипетської погоди?

Все-таки живемо в іншому кліматичному поясі, тому наші зими не такі, як в Єгипті. Втім, все одно вони більш теплі, ніж мали б бути. Наші зими аномально теплі, як для України. Наприклад, торік метеорологічна зима у нас так і не настала (теж наслідки зміни клімату).

Чи можливі пилові хмари взимку, чисто гіпотетично?

Скоріше за все, ні.

Чи йдемо до того, що влітку і взимку температура у нас буде, як в тому ж Єгипті? Тим більше відомо, що кліматичні зони зсуваються.

От щоб не допустити настільки критичних варіантів, важливо переосмислити наслідки людської діяльності. Бо сьогодні рухаємося в напрямку не дуже позитивного сценарію, зважаючи на рівень викидів парникових газів та інші процеси. Зміни клімату відбуваються напрочуд швидкими темпами.

Читайте такожХмара пилу з Сахари накриє Україну: синоптик попередив про загрозу (карта)

Звісно, ми не побачимо масштабні зміни через рік-два. Але наступні 20-30 років стануть ключовими для майбутнього людства. Від наших дій залежить, де опинимося.

Якщо нічого не робити, пилові хмари та інші стихійні лиха ставатимуть більш частими гостями в нашому житті?

Саме так. У Паризькій угоді затверджено ціль – всі країни світу мають не допустити підняття глобальної температури на планеті до кінця сторіччя на 2 градуси від доіндустріального рівня. А також зробити все можливе, щоб не допустити підвищення на 1,5 градуси. Адже існують дослідження, де вчені порахували різницю та ймовірні наслідки підвищення температури планети. Вони значні. Наприклад, при підвищенні температури хвилі спеки будуть ставити більш частими і більше людей будуть вимушені стати кліматичними біженцями. Щоб не допустити найбільш негативні сценарії, важливо державам впроваджувати амбітні кліматичні політики та ефективні дії.

Як боротися з пиловими хмарами в Україні вже сьогодні?

Якщо говорити глобально, треба скорочувати рівень викидів парникових газів і пом’якшувати наслідки зміни клімату. Втім, оскільки ми надалі будемо спостерігати ці явища, треба до них адаптуватися. Наприклад, висаджувати полезахисні смуги, які будуть перешкоджати підняттю пилу та піску у повітря. А за умов, коли пилова хмара вже накрила місто, населенню рекомендується залишитися вдома та не виходити зайвий раз на вулиці, не дихати забрудненим повітрям. Крім того, важливо на рівні держави фінансувати моніторинги якості повітря. Має бути загальне розуміння ситуації - яке зараз повітря, забруднене чи ні. На жаль, поки у нас мало цієї інформації.

Автор: Ірина Петренко

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter