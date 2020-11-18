Синоптик розповів, з якою погодою в Україні зустрінуть Новий рік

Горбань зазначив, що під кінець грудня очікується мокрий сніг і дощі.

Кінець року буде досить теплим / фото УНІАН

Початок зими продовжить тенденцію листопада, але недовго. Вже з 8 грудня очікуються морози до -10°, які протримаються до середини місяця.

Про це в коментарі виданню Обозреватель розповів народний синоптик Леонід Горбань.

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Потім буде невелика відлига з температурою в +4°...+6° градусів, але і це ненадовго. Вже з 20-х чисел грудня знову очікуються морози до -10°...-13° зі снігом.

Як зазначив синоптик, кінець грудня, за традиціями останніх років, буде з плюсовою температурою, яку доповнить сніг з дощем.

Прогнози синоптиків на зиму в Україні: