Представники кількох організацій об'єднають зусилля у боротьбі з наслідками глобального потепління.

Зростаючий вплив глобального потепління зіштовхує гірськолижні курорти по всьому світу з "екзистенціальною загрозою". Експерти ООН і Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) були змушені об'єднатися для спільного пошуку вирішення проблеми із зимовими видами спорту, пише Independent.

Минулого сезону 26 гонок Кубка світу було скасовано через погані погодні умови, ідеться в матеріалі. Тепер FIS співпрацює зі Всесвітньою метеорологічною організацією (ВМО) у спробі знайти рішення.

"Очевидно, що кліматична криза набагато масштабніша за FIS або спорт, якщо вже на те пішло: це справжнє роздоріжжя для людства", - сказав президент FIS Йоган Еліаш. Він також додав, що зараз докладають усіх можливих зусиль, щоб виправити ситуацію:

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"Ми були б недбалі, якби не доклали всіх можливих зусиль, заснованих на науці та об'єктивному аналізі. Саме цього ми намагаємося дотримуватися, і це лежить в основі цього багатообіцяючого партнерства з ВМО".

Водночас гірськолижні курорти дедалі більше борються з нестабільними снігопадами і теплішими зимами, і багато хто покладається на штучний сніг, щоб підтримувати свої схили відкритими, пише ЗМІ. Підвищення температури призводить до підвищення рівня снігу, зменшуючи лижні сезони і змушуючи деякі курорти боротися за підтримку своїх схилів.

"Довгострокові наслідки для гірських екосистем і економіки будуть серйозними", - заявила керівник ВМО Селеста Сауло.

У Міжнародній федерації лижного спорту заявили, що на зимові види спорту і гірськолижний туризм чекає "похмуре майбутнє" через зміну клімату. Швейцарія, зокрема, зіткнулася з серйозними наслідками глобального потепління - альпійські льодовики втратили близько 60 відсотків свого обсягу з 1850 року, повідомляють журналісти.

Рівень нульової температури, за якого може лежати сніг, піднявся приблизно на 250 метрів за останні 50 років і може піднятися ще на 400-650 м до 2060 року, якщо не буде посилено зусиль із пом'якшення наслідків зміни клімату.

Тим часом швейцарська національна метеорологічна служба MeteoSwiss повідомляє, що кількість снігопадів на висотах нижче 800 метрів зменшилася вдвічі з 1970 року. Згідно з дослідженням французьких та австрійських науковців 2023 року, понад половина європейських гірськолижних курортів перебувають під "дуже високим ризиком" недостатнього снігового покриву, якщо глобальні температури підвищаться на 2°C.

Інші проблеми через глобальне потепління

Раніше УНІАН повідомляв, що Антарктида стрімко зеленіє через глобальне потепління. За останні 40 років покрив рослинності зріс аж у 10 разів.

Крім того, вчені пояснили причини, чому глобальне потепління провокує повені та урагани. Основною причиною є прискорений кругообіг води на планеті.

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