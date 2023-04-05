Під час останнього потужного виверження цього вулкана загинули 25 тисяч людей.

У Колумбії почалася евакуація після того, сейсмічність вулкана Невадо-дель-Руїс зросла до рівнів, небачених з часу великого виверження 1985 року. Про це повідомляє The Watchers.

Як повідомляється, колумбійська влада почала евакуацію людей, що живуть на схилах вулкана. Це рішення пов'язане з найвищим рівнем сейсмічності з часів виверження 1985 року, коли загинуло 25000 осіб.

20 березня відбулося потужне виверження, але геологічна служба Колумбії зберігала жовтий рівень небезпеки ще протягом 10 днів. Потім рівень небезпеки підвищили до помаранчевого, вперше з 2012 року.

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Як повідомляється, добова сейсмічна активність вулкана почала різко зростати 24 березня, коли було зареєстровано понад 9400 землетрусів. А вже наступного дня кількість землетрусів перевищила 11000, що стало найвищим зареєстрованим числом після виверження 1985 року.

Крім того, з жовтня минулого року спостерігаються термальні аномалії в кратері вулкана, які фіксуються за допомогою супутників. Все це, на думку вчених, вказує на можливе виверження магми.

На початку квітня в районі вулкана було зареєстровано 5400 землетрусів, 6 з них перевищили магнітуду 2,0. Також вулкан викинув в небо на висоту 1200 метрів стовп попелу і газу.

Геологічна служба Колумбії попереджає, що в найближчі дні або тижні існує ймовірність виверження, більшого, ніж будь-яке за останні 10 років.

Через виверження чиновники закрили Національний природний парк Лос-Невадос і почали превентивну евакуацію жителів, які проживають поблизу вершини діючого вулкана. Крім того, всі школи, розташовані в межах 10 км від кратера вулкана, будуть проводити заняття онлайн. За оцінками, виверження може торкнутися близько 30 населених пунктів.

Вчені відзначають, що Невадо-дель-Руїс - це вулкан вибухового типу. Його виверження мають супроводжуються руйнуванням гірських порід і викидами їх разом з газами й рідинами при високих швидкостях та температурах.

Вулкан Невадо-дель-Руїс - що про нього відомо

Вулкан Невадо-дель-Руїс - широкий вулкан, покритий льодовиками. Це один з найактивніших вулканів Колумбії. Він розташований у гірському хребті Анд на висоті 5279 метрів.

Востаннє його рівень небезпеки був підвищений до помаранчевого в 2012 році. Він залишався помаранчевим більше місяця в квітні і підвищувався до червоного на два дні в червні. Однак великого виверження не відбулося, і пізніше рівень небезпеки був знижений до жовтого.

Танення його крижаної шапки під час історичних вивержень, що датуються 16 століттям, призвело до руйнівних лахарів. Одне з найбільш смертоносних вивержень в Південній Америці в 1985 році, під час якого загинули від 23 до 25 тисяч осіб, сталося саме на вулкані Невадо-дель-Руїс.

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