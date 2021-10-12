В одній з китайських провінцій буквально за тиждень випала тримісячна норма опадів.

У Китаї рекордні дощі затопили провінцію Шаньсі, почалися повені.

Про це повідомляє South China Morning Post.

Як повідомляється, щонайменше 1,75 мільйона жителів провінції постраждали від повені.120000 осіб були евакуйовані.

В результаті стихії загинули 15 людей, ще троє зникли безвісти.

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Влада повідомляє, що близько 19000 будівель були зруйновані екстремальною погодою, а ще 18000 споруд серйозно пошкоджені.

За даними видання, в зазвичай посушливому регіоні за один тиждень випала тримісячна норма опадів. Кількість опадів побила рекорди в багатьох населених пунктах.

Експерти кажуть, що дивні погодні явища, такі як сильні повені та суворі посухи, стають все більш поширеними через зміни клімату.

Нагадаємо, кілька днів тому в Італії був встановлений новий європейський рекорд кількості опадів за 12 годин. Там всього за 12 годин в Лігурії випало 740,6 мм дощу, що є новим європейським рекордом за кількістю опадів за цей час. Це понад половина середньої кількості опадів, яка випадає в регіоні за рік-1270 міліметрів.

Також протягом 48 годин ураган справив понад півмільйона ударів блискавок.

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Автор: Катерина Лиманська