Найбільше постраждав острів Евія, де влітку вирували лісові пожежі.

До Греції, де влітку вирували руйнівні пожежі, прийшла негода. Країну накрив потужний шторм "Афіна".

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Найбільше постраждав острів Евія, де буря вирувала лише кілька годин, але накоїла багато бід. Злива, яка тривала кілька годин, перетворила вулиці на річки грязі.

Читайте такожПотужна повінь накрила Італію: в мережі з'явилося моторошне відеоКрім того, під воду пішли й будинки місцевих жителів. Людям довелося вручну викачувати воду зі своїх будинків та дворів.

Крім того, затопленими виявилися й дороги. В результаті негоди ніхто не загинув та не постраждав.

У свою чергу синоптики дають невтішні прогнози. У найближчі часи негода продовжить господарювати в Греції.

Пожежі в Греції

28 липня Грецію охопили лісові пожежі. Вогонь накрив населені пункти Стаматов і Родополи.

Служба цивільного захисту розіслала жителям постраждалого району СМС-повідомлення із закликом якомога щільніше закрити вікна і двері в будинках.

Ліквідацію полум'я ускладнював сильний вітер. Пожежні служби висловлювали занепокоєння, що полум'я може перейти на сусідні населені пункти.

Уряд України 5 серпня прийняв рішення відправити для гасіння пожеж сто рятувальників Державної служби України з надзвичайних ситуацій з десяти областей країни. Вже 15 серпня українські рятувальники повернулися додому.

Автор: Анастасія Горбачова