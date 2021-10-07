В одному з регіонів Італії за 12 годин випало понад половина середньої річної кількості опадів.

В Італії встановлено новий європейський рекорд кількості опадів за 12 годин.

Про це повідомляє The Watchers.

Як повідомляється, всього за 12 годин в Лігурії випало 740,6 мм дощу, що є новим європейським рекордом за кількістю опадів за цей час. Це більш ніж половина середньої кількості опадів, яка випадає в регіоні за рік - 1270 міліметрів.

Також протягом 48 годин ураган справив понад півмільйона ударів блискавок.

За даними видання, через дощ багато річок вийшли з берегів і викликали зсуви, що порушують рух транспорту.

Повідомлень про жертви не надходило.

Нагадаємо, раніше влада Лігурії через сильні дощі тимчасово зупинила місцеві вибори. Зливи призвели до повеней і зсувів, в результаті чого перекрили автомагістраль Савона-Турин. У Лігурії в цей час якраз проходили місцеві вибори, тому влада закрила деякі виборчі дільниці.

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Автор: Катерина Лиманська