В Італії встановлено новий європейський рекорд кількості опадів за 12 годин.
Про це повідомляє The Watchers.
Як повідомляється, всього за 12 годин в Лігурії випало 740,6 мм дощу, що є новим європейським рекордом за кількістю опадів за цей час. Це більш ніж половина середньої кількості опадів, яка випадає в регіоні за рік - 1270 міліметрів.
Також протягом 48 годин ураган справив понад півмільйона ударів блискавок.
За даними видання, через дощ багато річок вийшли з берегів і викликали зсуви, що порушують рух транспорту.
Повідомлень про жертви не надходило.
Нагадаємо, раніше влада Лігурії через сильні дощі тимчасово зупинила місцеві вибори. Зливи призвели до повеней і зсувів, в результаті чого перекрили автомагістраль Савона-Турин. У Лігурії в цей час якраз проходили місцеві вибори, тому влада закрила деякі виборчі дільниці.
Вас також можуть зацікавити інші новини погоди: