На думку фахівця, якщо росіяни вдарять по нафтобазі або по об'єкту хімічної промисловості, це може призвести до кислотних дощів.

В Україні через війну можливі кислотні дощі.

Про це в інтерв’ю УНІАН розказала керівниця відділу клімату ГО "Екодія" Євгенія Засядько, відповідаючи на питання, чи може вплив війни на навколишнє середовище в Україні спровокувати виникнення кислотних дощів.

"Я не думаю, що це можливо саме від обстрілів. Але коли російська ракета підриває нафтобазу або якесь підприємство хімічної промисловості в Україні, це може призвести до кислотних дощів", - попередила кліматолог.

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За її словами, в цьому контексті логічно подумати про забруднення річок.

"Наприклад, нещодавно читала, як в районі Києва з річки дістали збитий російський гелікоптер. А забруднення наших річок впливає на якість води", - розказала вона.

"Однозначно можна сказати, що війна посилює зміни клімату. Наприклад, маємо постійний рух військової техніки, яка використовує в рази більше пального, ніж звичайні автомобілі. Це впливає на забруднення атмосфери викидами парникових газів", - резюмувала кліматолог.

Нагадаємо, російські загарбники захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар 4 березня. З того часу Росія відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. З початку серпня окупанти періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї.

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