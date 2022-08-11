За її словами, продукти детонації ракет і снарядів викидаються в атмосферу, причому в певних регіонах, таких як схід та південь України, постійно й багаторазово.

Війна в Україні чинить руйнівний вплив на екологію й навіть здатна змінювати погоду. До прикладу, окислення опадів може викликати кислотні дощі, а масштабні викиди сажі – "чорні" дощі, коли краплі матимуть сірий відтінок.

Як розповіла кліматолог, доктор географічних наук і провідна наукова співробітниця Інституту геофізики ім. Серафима Суботіна НАН України Світлана Бойченко в інтерв'ю "НВ", вплив активних бойових дій на навколишнє середовище є багатокомпонентним.

За її словами, продукти детонації ракет і снарядів викидаються в атмосферу, причому в певних регіонах, таких як схід та південь України, постійно й багаторазово.

"Пожежі, спричинені вибухами, створюють шкідливі продукти горіння. Наприклад, при загорянні складів БК це окиси азоту, важкі метали та газові сполуки. Також пожежі відбуваються в природних екосистемах і на сільськогосподарських угіддях (підпал полів, лісів), що призводить до додаткових викидів газово-аерозольних домішок і сажі", - наголосила вона.

Крім того, попереджає Бойченко, через активність літаків і важкої техніки, що працює на дизельному паливі, в атмосферу потрапляють викиди газів, у тому числі парникових.

"Сюди додаються ґрунтові аерозольні частинки, які утворюються внаслідок вибухів, піднімаються в атмосферу й турбулентними потоками можуть переноситися на різні відстані. В результаті в атмосфері можуть утворитися шкідливі сполуки або руйнуватися корисні", – пояснила Бойченко.

Усі подібні ефекти відбуваються в тропосфері: виникають у приземному шарі на висоті 15-20 м і переносяться на кілька кілометрів нагору (тропосфера в наших широтах сягає 12-14 км).

Це все, за її словами, провокує метеорологічні, погодні та кліматичні наслідки.

"Перші – це зміна оптичних і фізико-хімічних характеристик атмосфери, тобто її замутнення й утворення додаткових газоаерозольних речовин. Наприклад, у результаті викидів OH руйнується тропосферний озон, який працює з парниковими газами", – розповіла експертка.

Такі викиди впливають погоду. Газово-аерозольні домішки, продукти горіння і ґрунтові частинки, наприклад, можуть бути ядрами конденсації. Це призводить до збільшення хмарності, опадів і повторюваності грозових явищ.

"Вплив цих продуктів горіння триває від кількох годин до кількох тижнів, а далі вони вимиваються з атмосфери. Але обстріли на території України зараз відбуваються постійно й весь час постачають ці частки в атмосферу, а отже, процес викидів пролонгується на місяці", – підсумувала кліматолог.

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