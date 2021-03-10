У Росії вивергається найвищий вулкан Євразії (відео)
Лава може порушити екологію місцевих річок.
Найвищий вулкан Євразії вивергається на Камчатці. Ключевська сопка викидає стільки лави, що це може порушити екологічний баланс тамтешніх річок, побоюються екологи.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Крім того, розжарені потоки загрожують кільком найближчим дорогам. Вулкан вивергається щонайменше раз на кілька років.
Довідка УНІАН. Ключевський вулкан, висота якого становить 4800 м, є найвищим діючим вулканом Євразії. Діаметр кратера близько 700 м. Вік вулкана оцінюється в 7 тисяч років.
Вулкан розташований на відстані 60 км від узбережжя. Поруч розташовані селища Ключі та Козиревськ.
На Камчатке продолжает извергаться Ключевская сопка, самый высокий действующий вулкан Евразии. На видео рождение нового конуса ??? #Камчатка#вулкан#Красоты_Россииhttps://t.co/gHjzZqVxSd@MID_RFpic.twitter.com/6NEBejbNRo— МИД РФ Камчатка (@MID_Kamchatka) March 9, 2021
Виверження вулкану Пакая у Гватемалі
3 березня, вулкан Пакая у Гватемалі почав виверження.
Попіл викинутий на висоту до 500 м, також утворилися два нових лавових потоки.
На південно-західному фланзі зараз є три активних потоки лави довжиною від 800 до 1000 м.
Вчора також спостерігалися сильні викиди попелу, який піднявся на 5,5 км над рівнем моря і розсіявся у західному і південно-західному напрямках на відстань до 25 км.
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