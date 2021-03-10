У Росії вивергається найвищий вулкан Євразії (відео)

Лава може порушити екологію місцевих річок.

Ключевський вулкан продовжує виверження / Фото kamchatkaland.ru

Найвищий вулкан Євразії вивергається на Камчатці. Ключевська сопка викидає стільки лави, що це може порушити екологічний баланс тамтешніх річок, побоюються екологи.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Крім того, розжарені потоки загрожують кільком найближчим дорогам. Вулкан вивергається щонайменше раз на кілька років.

Довідка УНІАН. Ключевський вулкан, висота якого становить 4800 м, є найвищим діючим вулканом Євразії. Діаметр кратера близько 700 м. Вік вулкана оцінюється в 7 тисяч років.

Вулкан розташований на відстані 60 км від узбережжя. Поруч розташовані селища Ключі та Козиревськ.

Виверження вулкану Пакая у Гватемалі

3 березня, вулкан Пакая у Гватемалі почав виверження.

Попіл викинутий на висоту до 500 м, також утворилися два нових лавових потоки.

На південно-західному фланзі зараз є три активних потоки лави довжиною від 800 до 1000 м.

Вчора також спостерігалися сильні викиди попелу, який піднявся на 5,5 км над рівнем моря і розсіявся у західному і південно-західному напрямках на відстань до 25 км.