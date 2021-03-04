У Гватемалі почав виверження вулкан Пакая (фоторепортаж, пряма трансляція)
Попіл піднявся на 5,5 км над рівнем моря.
Вчора, 3 березня, вулкан Пакая у Гватемалі почав виверження.
Про це повідомляє The Watchers.
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Попіл викинутий на висоту до 500 м, також утворилися два нових лавових потоки.
На південно-західному фланзі зараз є три активних потоки лави довжиною від 800 до 1000 м.
Вчора також спостерігалися сильні викиди попелу, який піднявся на 5,5 км над рівнем моря і розсіявся у західному і південно-західному напрямках на відстань до 25 км.
?? Guatemala : Vue aérienne du volcan #Pacaya en éruption ce mercredi— Alexandre (@alex_le_bars) March 3, 2021
(? via @cuellarvarela) ?pic.twitter.com/xcq0Bn8Kly
Попіл долетів до 8 сіл, які знаходяться неподалік.
Пряма трансляція виверження вулкана
Довідка УНІАН. Пакая - діючий вулкан на території Гватемали, один з найактивніших вулканів на планеті.
Висота над рівнем моря - 2552 метри. Знаходиться на південь від столиці країни - міста Гватемала, біля узбережжя озера Аматітлан.
На даний момент Пакая є одним з найулюбленіших місць альпіністів-екстремалів.
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