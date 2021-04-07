З неділі припиняться нічні морози.

Потепління в Україну прийде вже в неділю, 11 квітня. А з наступного тижня очікується повноцінно тепла погода, нічні заморозки відійдуть.

Про це повідомила в ефірі "Україна 24" синоптик Укргідрометцентру Наталія Голеня, передає РБК.

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За її словами, з неділі припиняться нічні морози і денна температура вже буде вище +10 градусів.

"Наступного тижня очікуємо більш-менш теплу погоду. Але також, якщо буде хмарно, то максимум 10 градусів тепла, якщо сонячно - то 15-16 градусів тепла", - повідомила вона.

Синоптик Укргідрометцентру Олександра Хала у сюжеті ТСН розповіла, що вже у п'ятницю опадів поменшає, а вихідними буде сонячно.

"Випадатиме сніг, мокрий сніг - так звані опади змішаної фази. А на півдні та сході України - значно тепліше, тому там дощитиме. Хорошою новиною є те, що негода не затримається надовго. Ще якісь незначні опади можуть випадати - переважно це вже буде дощ, а не мокрий сніг. У п'ятницю вже буде без істотних опадів, і на вихідних - сонячна погода, і потеплішає до 12-15 градусів", - каже вона.

Квітневий сніг у Львові та Ужгороді

Цього року в Україні пізня і холодна весна. Так, 6 квітня у Львові та Ужгороді цілий день йшов сніг.

Температура у Львові впала до -1° і в місті почався снігопад.

Сніг танув на проїжджій частині, але при цьому залишався лежати на палісадниках і дахах будівель.

Також Ужгород з самого ранку засипало мокрим снігом. У центрі міста помітили сакуру, яка починає цвісти. За прогнозами місцевих гідів, пік цвітіння очікується в 20-х числа квітня.

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Автор: Олена Пилипчак